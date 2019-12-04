Нижний Новгород выходит на столичный рынок закупок

Обучающий семинар для предпринимателей Нижнего Новгорода проведет 5 декабря региональное отделение «Деловой России» при поддержке Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Жители Нижегородской области начинают активно работать с Порталом поставщиков, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Свыше 1,3 тысяч предпринимателей уже предлагают свою продукцию и услуги заказчикам разных городов России через Портал поставщиков. Поиск новых точек распространения своей продукции – важная задача, которую постоянно приходится решать представителям малого и среднего бизнеса. Портал поставщиков становится инструментом, благодаря которому поиск новых рынков сбыта становится доступным всем предпринимателям без дополнительных вложений. На предстоящем мероприятии участникам расскажут теоретические и практические нюансы работы с Порталом поставщиков, поделятся лайфхаками для новичков и уверенных пользователей интернет-ресурса», - сказал Геннадий Дёгтев.

Участие в мероприятии примут эксперты в области закупок Юлия Филь и Евгения Убиенных. Модератором выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель нижегородского регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий.

Они расскажут общие положения и основные изменения в контрактной системе в сфере закупок, продемонстрируют функционал Портала поставщиков, дадут возможность всем участникам в режиме реального времени попробовать все возможности этого интернет-ресурса.

Мероприятие пройдет в большом конференц-зале «Азимут» отеля «AZIMUT» (г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 2) 5 декабря в 10.00.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Дополнительная информация по телефону +7 (962) 506 37 25 и электронной почте deloros_nn@mail.ru (Елена Платунова), по телефону +7 (905) 664 77 46 и электронной почте deloros_nn@mail.ru (Ольга Костычева).

