Портал поставщиков выбрал «лицо» в Оренбурге

«Свыше 400 предпринимателей из Оренбургской области работают сегодня на Портале поставщиков. Руслан Темержанов стал одним из двух предпринимателей, которые представляют российские регионы в этом проекте. Отбор проводился по многим критериям: добросовестно исполненные контракты, инициативность, желание развивать контрактную систему и развиваться вместе с ней», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

По его словам, организации, которые работают с Порталом поставщиков, заключают в два раза больше контрактов, чем те, кто не пользуется данным ресурсом.

«Это хорошие результаты, которые говорят о том, что Портал поставщиков нужно развивать и дальше, и развивать не только в Москве, но и в регионах. Важно показать, что те возможности и ресурсы, которые существуют в столице, доступны и не ограничены для участников из любых регионов, что зайти на рынок закупок могут те, кто раньше думал, что это невозможно», - добавил Дёгтев.

Он также считает, что участие коллег из регионов «станет еще одним стимулом» для московского бизнеса поставлять товары и услуги в регионы на более выгодных условия.

В частности компания ООО «Секретория» доставляет различные товары для офисных помещений: мебель, стенды, полиграфию, бытовую химию, канцелярские товары и занимается производством сувенирной продукции.

Новый амбассадор Портала поставщиков и руководитель оренбургской компании Руслан Темержанов отметил, что готов показать малому и среднему бизнесу на своем примере, что при помощи данного интернет-ресурса можно значительно расширить географию своих поставок.

«Также такой шаг дает нам возможность транслировать положительные результаты цифровой трансформации не только среди государственных структур, но и в бизнесе. Мы рады, что в процессе коммуникации мы можем давать обратную связь по работе площадки и быть уверенными, что будем услышанными, а это значит, что площадка будет эффективна для двух сторон – для заказчика и для поставщика», - сказал Темержанов.

Ранее НСН сообщала о девяти бизнесменах, которые вошли во второй пул амбассадоров Портала поставщиков.



