Портал поставщиков выбрал «лицо» в Оренбурге
Руководитель отдела тендерных закупок ООО «Секретория» Руслан Темержанов из Оренбургской области стал одним из двух региональных амбассадоров Портала поставщиков - интернет-ресурса, который создан для проведения закупок малого объема.
Предприниматель в качестве «лица» цифрового инструмента на территории Оренбургской области и за ее пределами будет транслировать его ценности, участвовать в совершенствовании контрактной системы, оказывать помощь коллегам, которые только выходят на рынок закупок, вести взаимодействие с госзаказчиками для проработки важных моментов ведения бизнеса.
Старт проекту «Амбассадоры Портала поставщиков» был дан Департаментом города Москвы по конкурентной политике весной 2019 года. Целью является увеличение регионального бизнеса на рынке закупок малого объема. Портал доступен предпринимателям из 33 субъектов Российской Федерации. Ранее амбассадорами выступали только представители московских компаний.
«Свыше 400 предпринимателей из Оренбургской области работают сегодня на Портале поставщиков. Руслан Темержанов стал одним из двух предпринимателей, которые представляют российские регионы в этом проекте. Отбор проводился по многим критериям: добросовестно исполненные контракты, инициативность, желание развивать контрактную систему и развиваться вместе с ней», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
По его словам, организации, которые работают с Порталом поставщиков, заключают в два раза больше контрактов, чем те, кто не пользуется данным ресурсом.
«Это хорошие результаты, которые говорят о том, что Портал поставщиков нужно развивать и дальше, и развивать не только в Москве, но и в регионах. Важно показать, что те возможности и ресурсы, которые существуют в столице, доступны и не ограничены для участников из любых регионов, что зайти на рынок закупок могут те, кто раньше думал, что это невозможно», - добавил Дёгтев.
Он также считает, что участие коллег из регионов «станет еще одним стимулом» для московского бизнеса поставлять товары и услуги в регионы на более выгодных условия.
В частности компания ООО «Секретория» доставляет различные товары для офисных помещений: мебель, стенды, полиграфию, бытовую химию, канцелярские товары и занимается производством сувенирной продукции.
Новый амбассадор Портала поставщиков и руководитель оренбургской компании Руслан Темержанов отметил, что готов показать малому и среднему бизнесу на своем примере, что при помощи данного интернет-ресурса можно значительно расширить географию своих поставок.
«Также такой шаг дает нам возможность транслировать положительные результаты цифровой трансформации не только среди государственных структур, но и в бизнесе. Мы рады, что в процессе коммуникации мы можем давать обратную связь по работе площадки и быть уверенными, что будем услышанными, а это значит, что площадка будет эффективна для двух сторон – для заказчика и для поставщика», - сказал Темержанов.
Ранее НСН сообщала о девяти бизнесменах, которые вошли во второй пул амбассадоров Портала поставщиков.
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