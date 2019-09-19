Москва представила портал поставщиков на конференции стран БРИКС

Эксперты отметили, что в зарубежных аналогах установлена высокая грань проведения закупок – в районе нескольких миллионов рублей. Такая планка является привлекательной для крупного бизнеса, но снижает возможности для участия МСП. В свою очередь, Портал закупок предлагает условия для проведения процедур объемом до 300 тысяч рублей, а минимальная планка закупок может достигать всего нескольких десятков тысяч рублей.

«Проблемы глобализации и цифровизации актуальны для всех без исключения стран, и важно изучать опыт друг друга, совершенствовать существующие практики, в том числе, и в сфере контрактных отношений», - отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Оценке подвергся весь спектр применяемых процедур закупок, возможности электронной системы по проведению сделки, степень интеграции с внешними системами, а также наличие дополнительных онлайн-сервисов для пользователей.

Ранее НСН сообщала, что Портал поставщиков представили на Всероссийской конференции «2019-2020 годы в закупках: новые векторы развития, новые правила» в рамках недели госзаказа в Республике Карелия.