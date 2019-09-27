Назван второй пул амбассадоров Портала поставщиков
Названы имена девяти бизнесменов, вошедших во второй пул амбассадоров Портала поставщиков.
Ими стали Марк Юнин (ИП Юнин Марк Вячеславович), Андрей Суворов (ООО «АТОМ ТЕХНОЛОДЖИ»), Руслан Давлетшин (ООО «ТДО» (ГК Канцтоварофъ) – Пермь), Сергей Савин (ООО «Лидер»), Андрей Дегтярев (ИП Дегтярев Андрей Федорович, компания Asmus servise), Екатерина Чакина (ООО «Вита дизайн»), Руслан Тимержанов (ООО «Секретория» – Оренбург), Александр Веремеев (ООО «ТК ФАЭТОН») и Анна Николенко (ООО «ПАНДУС.СУ»).
Отметим, что одной из задач, стоящих перед амбассадорами, станет масштабирование проекта в регионах. Об этом рассказал глав столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. По его словам, присутствие среди амбассадоров коллег из регионов станет дополнительным стимулом для московского бизнеса, чтобы поставлять товары и услуги на более выгодных условиях.
Напомним, к пулу амбассадоров присоединились представители бизнеса из Оренбургской области и Пермского края.
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