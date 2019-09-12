Портал поставщиков перешел на английский

Стала доступна англоязычная версия Портала поставщиков для закупок малого объёма, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтёв.

«Лидером цифровой трансформации станет тот, кто изучит многообразие опыта, переосмыслит его под потребности своей аудитории и предложит лучшие решения. С этой целью была создана англоязычная версия Портала поставщиков. Теперь изучать инструменты этого интернет-ресурса смогут и зарубежные пользователи. Именно постоянный обмен опытом и лучшими практиками позволяет лучше чувствовать тенденции, которые в дальнейшем могут упростить сферу закупок», — заявил Дёгтев.

Кроме того, по его словам, Портал поставщиков уже достиг уровня мировых электронных площадок, а в чем-то даже превзошёл их.

«Портал поставщиков впитал в себя лучшие мировые практики, развил и упростил их. Аналогичные ему ресурсы существуют и в других экономически развитых странах. Сравнение показывает, что целостный цифровой продукт, новый формат закупок формируется именно у нас», — отметил глава департамента.

Напомним, Портал поставщиков был создан правительством Москвы в 2013 году. Его основная задача состоит в создании удобной площадки для участников закупок, увеличении прозрачности закупочных процедур и их автоматизации, а также поддержке малого и среднего бизнеса.

Ранее Геннадий Дегтёв рассказал об успехах процесса цифровизации закупок. По его словам, после введения электронных аукционов единственный поставщик снизил долю закупок в три раза.

