Малые закупки Ивановской области переводят на портал поставщиков

Заказчикам и поставщикам Ивановской области представят функциональные возможности портала поставщиков 22 августа. Отметим, что организатором встречи выступает департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с муниципальным казённым учреждением «Управление муниципальными закупками» Ивановской области.

О том, что региона переводит закупки малого объёма в цифровой формат, рассказал глава столичного департамента Геннадий Дегтёв.

«Более 800 заказчиков и предпринимателей из Ивановской области на сегодняшний день пользуются порталом поставщиков. Закупки малого объёма играют важную роль в экономике, и выбор портала поставщиков в качестве цифрового инструмента для их проведения показывает стремление властей региона сделать сферу закупок ещё более понятной, открытой и доступной для всех её участников. Главные преимущества этого интернет-ресурса в оптимизации государственного бюджета, сокращении бумажного документооборота и получении гарантированного доступа к закупкам российских регионов, подключённых к системе», — отметил Дёгтев.

Добавим, что на встрече с заказчиками и поставщиками эксперты расскажут о преимуществах работы в системе, ответят на все вопросы об аккредитации на портале, а также разъяснят процесс получения электронной подписи. Напомним, встреча пройдёт 22 августа на площади Революции, дом 6, к.221 в актовом зале. Начало в 15.00. Для участия в мероприятии с бесплатным входом необходимо зарегистрироваться через электронную почту. Со всеми подробностями делового турне портала можно ознакомиться на сайте.

Напомним, электронные торги постепенно становятся новым трендом в жизни бизнес-сообщества не только столицы, но и регионов. Так, ранее технические возможности портала поставщиков представили заказчикам и предпринимателям на открытых обучающих встречах в Пскове. Как рассказал заместитель председателя комитета по закупкам Псковской области – начальник информационно-аналитического отдела Алексей Орловский, область нацелена на использование эффективных передовых технологий в области автоматизации закупок малого объёма.

