Цифровая трансформация снизила закупки у единственного поставщика втрое

Одной из первых почувствовала экономический эффект от введения первого пакета поправок в 44-ФЗ Москва. Как сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, после введения электронных аукционов единственный поставщик снизил долю закупок в три раза.

«Цифровая трансформация закупок является приоритетом, который мы обсуждаем. Первый пакет поправок к 44-ФЗ уже принес качественные изменения. В январе этого года завершился перевод конкурентных процедур в электронный вид. На примере с аукционами, которые мы проводим в Москве, уже виден основной эффект от этих нововведений — доля закупок у единственного поставщика снизилась в три раза. Конкуренция развивает экономику, а мы развиваем конкуренцию», — отметил Дёгтев.

Он добавил, что к безбумажной форме взаимодействия адаптировались не только поставщики, но и заказчики. Уже сейчас, по его словам, можно говорить о первых положительных результатах от единого подхода к закупкам.

«На стандартизированную закупку, как показывает практика, отсутствуют обоснованные жалобы в ФАС. Виден и экономический эффект — свыше 17% составляет среднее снижение начальных цен по процедурам с использованием типовой документацией», — привёл цифры Дегтёв.

Напомним, ранее НСН рассказывала, как малые закупки Ивановской области переводят на портал поставщиков. Электронные торги постепенно становятся новым трендом в жизни бизнес-сообщества не только столицы, но и регионов. Так, ранее технические возможности портала поставщиков представили заказчикам и предпринимателям на открытых обучающих встречах в Пскове. Как рассказал заместитель председателя комитета по закупкам Псковской области – начальник информационно-аналитического отдела Алексей Орловский, область нацелена на использование эффективных передовых технологий в области автоматизации закупок малого объёма.

