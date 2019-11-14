От книг до консультаций. В Москве пройдет конференция о тенденциях рынка закупок

Участие в конференции уже подтвердили Единая Электронная Торговая Площадка, ТЭК-Торг, Seldon, Актион-МЦФЭР, группа Интерфакс - Спарк, Маркер, которые также поделятся своими успешными кейсами.

В рамках интерактивной «Избы-читальни» участникам мероприятия будет предложено воспользоваться и забрать с собой «бумажные» источники информации о контрактной системе.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев убежден, что «даже с учетом того, что контрактная система переживает глобальную цифровую трансформацию, необходимость в печатных источниках сохраняется». Будут представлены журналы «Цифровые закупки», «Госзакупки.ру», материалы, изданные кафедрой управления государственными и муниципальными закупками Московского городского университета управления и другие.

Чтобы принять участие в конференции «Контрактная система Москвы: вектор перемен» необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте.

Мероприятие состоится в рамках масштабного проекта «Дни московской конкуренции» на площадке пространства «Интерактивная карта Москвы» по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Дней московской конкуренции запущен конкурс «Урок о конкуренции – 2019» для столичных учителей. Педагогам предложили подготовить видеоуроки с наиболее доступными рассказами о влиянии здорового соперничества на развитие.







