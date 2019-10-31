Столичные школы примут участие в Днях московской конкуренции

Школы Москвы присоединяются к городскому проекту «Дни московской конкуренции», в рамках которых до середины декабря запланировано 5 крупных мероприятий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Уже свыше тысячи человек стали участниками проекта «Дни московской конкуренции», который стартовал в столице на прошлой неделе. Цель проекта –показать абсолютно разным аудиториям, что конкуренцию следует рассматривать не только с экономической точки зрения. Конкуренция – неотъемлемая часть каждой сферы нашей жизни, эффективный инструмент развития и принятия решений», - подчеркнул вице-мэр.

Глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев подчеркнул, что для каждой аудитории планируется разработать собственные программы мероприятий.

«Всего до конца декабря пройдет 5 крупных мероприятий. Например, учителям будет предложено участвовать в видео-конкурсе по заданным тематикам. Отдельные викторины будут разработаны для учеников, их родителей, для контрактных управляющих столичных школ. Тематика будет сформирована с учетом интересов каждой группы. Активисты программы «Московское долголетие» поделятся секретами своего мастерства с жителями города», - пояснил он.

Организаторами мероприятия выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и других органов исполнительной власти столицы.

Посмотреть все подробности о проекте можно по ссылке.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице. Его целью является привлечение внимания общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

