В Москве прошло стендап-шоу о конкуренции в дореволюционной Москве

Как удивляли дореволюционные предприниматели рассказали в формате стендап-шоу на Днях московской конкуренции

Премьера стендап-шоу о конкуренции в дореволюционной Москве прошла в п рамках масштабного городского проекта «Дни московской конкуренции».

Через короткие скетчи со зрителями, актеры рассказали историю пяти московских предпринимателей, продукция которых была отмечена специальным отличительным знаком Императорского двора. Среди них: текстильная фабрикантка Анна Красильщикова, модельер Надежда Ламанова, чаеторговцы Перловы, парфюмер Анри Брокар и шоколадный король Алексей Абрикосов.

Зрители познакомились с любопытными фактами биографии предпринимателей и узнали о приемах, которыми они пользовались для продвижения своего бизнеса, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Дореволюционные предприниматели обладали невероятной смекалкой, и наряду с уникальной по своему качеству продукцией они совершали оригинальные поступки, что также отличало их от большинства конкурентов. Эта связь сквозь времена помогает иначе взглянуть на опыт сегодняшнего дня, а также почувствовать на себе атмосферу того времени», - отметил Дёгтев.

Для рассказа о конкуренции в дореволюционной столицы был выбран необычный формат – интерактивное стендап-шоу, во время которого актеры постоянно поддерживали связь с залом, вовлекая их в процесс театрализованного представления. Воплотить проект в жизнь организатором мероприятия помогла режиссер Екатерина Строгова.

«Этот спектакль интересен, в первую очередь, погружением в историю столицы. Формат стендап-шоу позволил открыть жизнь удивительных людей, предпринимателей того времени. Размах творческой мысли и полет бизнес-стратегий людей той эпохи поражают. Взаимодействуя с государством, они развивали экономику страны и, одновременно, приумножали капитал своего производства. Их деятельность можно охарактеризовать просто: «бизнес как искусство», - сказала она.

В качестве примера, который также увидели и зрители спектакля, она привела опыт парфюмера Анри Брокара, который приехав в Россию, запускал фонтаны с одеколоном, а также подарил супруге императора букет из восковых цветов, где каждый цветок - от ландыша до фиалки - пах так, словно букет только что срезали в оранжерее.

Спектакль прошел в рамках стартового мероприятия Дней московской конкуренции.

Конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди» дала старт масштабному городскому проекту Дни московской конкуренции.

Организатором выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы.

Мероприятие собрало на одной площадке свыше 1000 участников, а также 100 отраслевых экспертов, лидеров общественного мнения, представителей органов исполнительной власти.

В рамках встречи участники обсудили, как развивается конкуренция под воздействием цифровых инструментов, какие стимулы существуют для улучшения бизнес-климата в столице, а также поделились лучшими кейсами.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.

Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

