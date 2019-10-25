Москва может составить конкуренцию Кремниевой долине

Участники дискуссии «Опережая тренды. Как стартапы и венчурные проекты меняют рынок» в рамках стартового мероприятия Дней московской конкуренции обсудили, как помочь перспективным стартапам найти своего инвестора и многие другие вопросы.

Участники дискуссии отметили, что Москва уделяет повышенное внимание поддержке венчурных проектов и намерена предоставлять большие возможности предпринимателям, занимающимся созданием и производством высокотехнологичной продукции.

Москва помогает многим компаниям, которые занимаются высокими технологиями, успешно работают и уже покидают сегмент малого бизнеса, сказал исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.

«У нас нет ограничений по срокам и целям кредитования. В этом году выдано поручительств на сумму более 8 миллиардов рублей. На них московские компании получили около 17,8 миллиардов рублей кредитов. В столице также есть венчурный фонд, который финансирует венчурные проекты и будет развиваться и дальше», - подчеркнул Антон Купринов.

Москва уже имеет опыт, которым может делиться с другими субъектами нашей страны, считает венчурный инвестор Антон Любич.

«В столице очень много талантливых людей, которые предлагают интересные стартапы. И Москва может показать хороший пример остальным регионам России в том, как создать инфраструктуру венчурного рынка. Если всем вместе начать работать над ее созданием, мы способны стать конкурентами Кремниевой долины», - отметил Любич.

Москва со своей стороны уже старается обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе и для тех компаний, которые только начинают делать первые шаги, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Москва понимает, что именно малый бизнес составляет основу столичной экономики. И именно создание комфортных условий для ведения бизнеса является одним из важнейших факторов, позволяющих обеспечить сбалансированное развитие мегаполиса», - сказал он.

С ним согласен вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артём Далевич.

«По данным Московской торгово-промышленной палаты в Москве сегодня разрабатывается несколько тысяч инновационных продуктов, способных составить серьёзную конкуренцию на международном рынке. Далеко не все эти проекты являются венчурными стартапами, многие из них развиваются по классической модели бизнеса и уже приносят своим владельцам прибыль. Наш город прилагает сейчас большие усилия, чтобы создать и для тех, и для других благоприятную среду для роста и развития», - подчеркнул Далевич.

Для того, чтобы отечественные стартапы могли выйти на мировой рынок, им нужно оказывать поддержку на различных уровнях, при этом страхуя инвесторов от возможных рисков венчурного рынка, полагает основатель сети магазинов по продаже настольных игр «Мосигра» Дмитрий Кибкало.

Для повышения конкурентоспособности стартаперам также необходимо владеть объективной информацией о мировых тенденциях. При разработке нового продукта порядка 50 процентов затрат составляет аналитика трендов – технических характеристик, которые появятся в будущем, потенциального поведения потребителей и т.д., отмечает основатель бюро промышленного дизайна «Масштаб» Ирина Жданова.

Дискуссионная площадка прошла в рамках Дней московской конкуренции. В ее работе приняли участие исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов, основатель сети магазинов по продаже настольных игр «Мосигра» Дмитрий Кибкало, основатель бюро промышленного дизайна «Масштаб» Ирина Жданова, генеральный директор «КБ Архипов» Василий Архипов и другие.

Конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди» дала старт масштабному городскому проекту Дни московской конкуренции.

Организатором выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы.

Мероприятие собрало на одной площадке свыше 1000 участников, а также 100 отраслевых экспертов, лидеров общественного мнения, представителей органов исполнительной власти. В рамках встречи участники обсудили, как развивается конкуренция под воздействием цифровых инструментов, какие стимулы существуют для улучшения бизнес-климата в столице, а также поделились лучшими кейсами.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.

Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

