На ВДНХ в Москве появятся 17 новых кафе
Сразу 17 точек общепита появятся к летнему сезону на территории Главной выставки страны. Аукционы на право ведения продажи в нестационарных торговых объектах на ВДНХ проведут в течение марта, о результатах будет известно в апреле 2020 года.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, формат открытого аукциона позволяет побороться за лот не только сетевым операторам общественного питания, но и представителям малого бизнеса.
Площадь всех павильонов составляет 25 кв метров, а минимальная цена в ходе торгов будет стартовать с 2, 378 млн рублей. Договора с победителями аукционов будут заключены на год и на два года. Все объекты уже снабжены необходимыми инженерными коммуникациями, что позволяет снизить издержки предпринимателей, поскольку единственное, что потребуется – это «поставить свое оборудование и начать работу», отметил Щербаков.
Всего на территории ВДНХ работает порядка 130 точек общепита, которые представляют десятки кухонь мира.
«Команда ВДНХ ведет целенаправленную работу, чтобы гости Выставки могли не только интересно и познавательно провести время, но и получили разнообразный гастрономический опыт. Хотелось бы видеть среди будущих победителей разнообразные концепции – начинающих предпринимателей с необычными форматами, любые интересные решения. Однозначно не хотелось бы видеть сразу 17 шаурмичных или шашлычных. Этот вопрос регулируется включением в условия договора набора оборудования для каждого павильона», - отметил руководитель департамента управления имуществом АО ВДНХ Вадим Минаев.
Однако, следует учитывать не только плюсы, но и минусы при участии в этом аукционе, считает генеральный директор компании «Воккер» Антон Красулин. Бесспорно, среди плюсов – местоположение, ведь ВДНХ является местом притяжения большого числа как туристов, так и москвичей.
«С точки зрения размещения точки общественного питания ВДНХ – едва ли не лучшая площадка страны. В то же время будущим победителям стоит учитывать небольшие сроки аренды. Концепция при таких небольших сроках должна быть рабочая. Место должно выглядеть вкусно, технологично и безопасно. Я бы рекомендовал заходить сюда уже опытным компаниям. Нужно быть готовым максимально быстро обслуживать людей. Как показывает практика, люди не готовы тратить на ожидание больше 5 минут, поэтому за это время вы должны предложить им конкретный продукт», - уточнил Красулин.
Этого же мнения придерживается и индивидуальный предприниматель Давид Абрамов. Он отмечает, что немаловажным фактором является организация хранения продуктов.
«Помещение павильона маленькое, и над безопасностью хранения и доставкой продуктов надо подумать заранее. Если возвращаться к срокам, то выходить на аукцион лучше очень качественному, подготовленному и узнаваемому проекту. В противном случае, с мая по сентябрь – в горячий сезон – все будет отлично, а в остальное время большая часть выручки уйдет непосредственно на оплату аренды», - сказал Абрамов.
Объявление о торгах по 17 точкам общепита на ВДНХ было сделано в ходе роуд-шоу «Бизнес со вкусом: как открыть кафе на ВДНХ», организованном Департаментом столицы по конкурентной политике. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время на Инвестиционном портале Москвы.
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