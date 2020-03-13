На ВДНХ в Москве появятся 17 новых кафе

Сразу 17 точек общепита появятся к летнему сезону на территории Главной выставки страны. Аукционы на право ведения продажи в нестационарных торговых объектах на ВДНХ проведут в течение марта, о результатах будет известно в апреле 2020 года.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, формат открытого аукциона позволяет побороться за лот не только сетевым операторам общественного питания, но и представителям малого бизнеса.

Площадь всех павильонов составляет 25 кв метров, а минимальная цена в ходе торгов будет стартовать с 2, 378 млн рублей. Договора с победителями аукционов будут заключены на год и на два года. Все объекты уже снабжены необходимыми инженерными коммуникациями, что позволяет снизить издержки предпринимателей, поскольку единственное, что потребуется – это «поставить свое оборудование и начать работу», отметил Щербаков.

Всего на территории ВДНХ работает порядка 130 точек общепита, которые представляют десятки кухонь мира.

«Команда ВДНХ ведет целенаправленную работу, чтобы гости Выставки могли не только интересно и познавательно провести время, но и получили разнообразный гастрономический опыт. Хотелось бы видеть среди будущих победителей разнообразные концепции – начинающих предпринимателей с необычными форматами, любые интересные решения. Однозначно не хотелось бы видеть сразу 17 шаурмичных или шашлычных. Этот вопрос регулируется включением в условия договора набора оборудования для каждого павильона», - отметил руководитель департамента управления имуществом АО ВДНХ Вадим Минаев.

Однако, следует учитывать не только плюсы, но и минусы при участии в этом аукционе, считает генеральный директор компании «Воккер» Антон Красулин. Бесспорно, среди плюсов – местоположение, ведь ВДНХ является местом притяжения большого числа как туристов, так и москвичей.