Наталья Сергунина: Больше 500 тысяч человек посетили каток на ВДНХ за сезон
На ВДНХ завершен зимний сезон. За три месяца там состоялось более сотни мероприятий, в том числе спортивных праздников, шоу, концертов, благотворительных акций, флешмобов, мастер-классов и конкурсов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, несмотря на аномально теплую зиму, каток посетили больше 500 тысяч человек. Новинкой этого сезона стали экскурсии на коньках. Участникам рассказывали об исторических павильонах Центральной аллеи.
Каток на ВДНХ вновь открылся в год 80-летия выставки. Он считается самым большим в Европе и занимает 53 тысячи квадратных метров.
Весь сезон на катке действовала льготная программа для пенсионеров и студентов.
Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ожидается усиление ветра до 20–25 метров в секунду. Температура воздуха составит +5..+7 градусов.
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