Наталья Сергунина: Больше 500 тысяч человек посетили каток на ВДНХ за сезон

На ВДНХ завершен зимний сезон. За три месяца там состоялось более сотни мероприятий, в том числе спортивных праздников, шоу, концертов, благотворительных акций, флешмобов, мастер-классов и конкурсов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, несмотря на аномально теплую зиму, каток посетили больше 500 тысяч человек. Новинкой этого сезона стали экскурсии на коньках. Участникам рассказывали об исторических павильонах Центральной аллеи.