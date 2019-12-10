На ВДНХ расскажут, как крепостной князей Волконских стал придворным ювелиром

В условиях высокой конкуренции Павлу Овчинникову удалось завоевать внимание покупателей и в первые 2 года деятельности увеличить обороты фирмы в 6 раз. Уже тогда ведущие музеи мира и частные коллекционеры высоко ценили изделия фирмы Овчинникова, но и сейчас они достойно представляют высочайший уровень развития ювелирного искусства в России.

Будучи крепостным по происхождению Павел Овчинников прошел путь от открытия своей мастерской, затем фабрики, а в 1865 году удостоился высшего российского признания – звания придворного поставщика. «Фабрика серебряных изделий П.А. Овчинникова» в те годы являлась главой национальной школы ювелирного искусства.

Лекция «От крепостного до ювелира: как известный золотых дел мастер (или золотарь) Москвы смог возродить эмальерное искусство» состоится 14 декабря в 13 часов по адресу: павильон №34 «Космос» на ВДНХ. Участие в мероприятие бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Организатором является Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Ранее НСН сообщала, что москвичи и гости столицы смогут познакомиться с уникальными экспонатами выставки «Ткани Москвы». Экспозиция представит все этапы становления текстильного производства в столице, расскажет о дизайнерах ушедшего столетия, а также продемонстрирует, почему тканевая индустрия так важна для понимания культуры ХХ века.

