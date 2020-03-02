На Новом Арбате предлагают здание для бизнеса

«Новый Арбат это одна из главных транспортных артерий города с высоким автомобильным и пешеходным трафиком, поэтому местонахождение объекта идеальное. Само здание, конечно, несколько устарело, требуется сделать ремонт - с точки зрения технических характеристик есть с чем поработать, но с ним можно работать, оно приемлемо для рынка. Нынешняя ставка аренды, с которой начинается аукцион, крайне комфортная – порядка 14 тыс рублей за квадратный метр, включая НДС. После того, как помещение будет сделано, его можно будет сдавать за более высокую ставку аренды или использовать под себя», - уточнил Морозов.

Он также отметил, что местоположение объекта более всего подходит для размещения кафе, ресторана, бара, магазина подарков или сервисных офисов – турагентства, страховой компании, банковского филиала.

Объект расположен практически на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара по адресу: Новый Арбат, 28. В Департаменте уточнили, что износ здания составляет всего 37%, при этом объект подключен ко всем инженерным коммуникациям. А это значит, что лот полностью готов к дальнейшей эксплуатации.

Подать заявки на участие в аукционе до 6 марта 2020 года. Вся лотовая документация доступна на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что башня бывшего Хорошевского конного завода будет отреставрирована. Речь идет о проездной башне с гауптвахтой, построенной в конце 1760-х - начале 1770-х гг. по проекту архитектора Е. П. Ключарёва и входящей в состав Хорошевского конного завода. Это был первый конный завод в России, основанный при Иване III. До наших дней от всего ансамбля конного завода сохранилось только одно каменное одноярусное здание Проездной башни с парадными воротами, которое было построено между двумя конюшенными корпусами.



