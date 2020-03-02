На Новом Арбате предлагают здание для бизнеса
В Москве на Новом Арбате выставлено в аренду двухэтажное здание через открытый аукцион. Департамент города по конкурентной политике предоставляет возможность открыть свой бизнес на площадке в 2 тыс кв метров одной из самых известных столичных улиц на пять лет.
Главным преимуществом объекта является его местоположение, считает представитель Департамента Татьяна Семенова.
«Двухэтажное здание, которое само по себе уже остается одним из самых узнаваемых на Новом Арбате благодаря большому медиафасаду, находится в очень удачной локации. Лот стоит на первой линии, всего в семи минутах ходьбы от станции метро «Смоленская». Рядом располагаются кинотеатр «Октябрь», а также многочисленные магазины, кафе, рестораны и другие точки притяжения москвичей и гостей столицы. Такое расположение всегда вызывает большой отклик среди инвесторов. Здесь наблюдается гарантированно высокий поток туристов и жителей города. Если говорить в среднем о конкуренции на подобные объекты, то она составляет примерно 7-8 участников на лот», - рассказала Семенова.
Выгодное расположение и технические характеристики здания повышают шансы на успех бизнеса, считает Генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.
«Новый Арбат это одна из главных транспортных артерий города с высоким автомобильным и пешеходным трафиком, поэтому местонахождение объекта идеальное. Само здание, конечно, несколько устарело, требуется сделать ремонт - с точки зрения технических характеристик есть с чем поработать, но с ним можно работать, оно приемлемо для рынка. Нынешняя ставка аренды, с которой начинается аукцион, крайне комфортная – порядка 14 тыс рублей за квадратный метр, включая НДС. После того, как помещение будет сделано, его можно будет сдавать за более высокую ставку аренды или использовать под себя», - уточнил Морозов.
Он также отметил, что местоположение объекта более всего подходит для размещения кафе, ресторана, бара, магазина подарков или сервисных офисов – турагентства, страховой компании, банковского филиала.
Объект расположен практически на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара по адресу: Новый Арбат, 28. В Департаменте уточнили, что износ здания составляет всего 37%, при этом объект подключен ко всем инженерным коммуникациям. А это значит, что лот полностью готов к дальнейшей эксплуатации.
Подать заявки на участие в аукционе до 6 марта 2020 года. Вся лотовая документация доступна на инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что башня бывшего Хорошевского конного завода будет отреставрирована. Речь идет о проездной башне с гауптвахтой, построенной в конце 1760-х - начале 1770-х гг. по проекту архитектора Е. П. Ключарёва и входящей в состав Хорошевского конного завода. Это был первый конный завод в России, основанный при Иване III. До наших дней от всего ансамбля конного завода сохранилось только одно каменное одноярусное здание Проездной башни с парадными воротами, которое было построено между двумя конюшенными корпусами.
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