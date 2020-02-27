Башня бывшего Хорошевского конного завода будет отреставрирована. Речь идет о проездной башне с гауптвахтой, построенной в конце 1760-х - начале 1770-х гг. по проекту архитектора Е. П. Ключарёва и входящей в состав Хорошевского конного завода. Это был первый конный завод в России, основанный при Иване III. До наших дней от всего ансамбля конного завода сохранилось только одно каменное одноярусное здание Проездной башни с парадными воротами, которое было построено между двумя конюшенными корпусами.

«Памятник нуждается в реставрации, поэтому было принято решение передать его частному инвестору по рублевой программе на открытых торгах», - подчеркнул заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Департаментом городского имущества подготовлена лотовая документация и передана для проведения аукциона. Начальный размер годовой арендной платы за объект составляет 1 086 739 рублей. Инвестору, победившему на торгах и заключившему с городом договор аренды на 49 лет, предстоит провести восстановительно-реставрационные работы. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды в размере 1 рубль за 1 кв. м. в год.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что реставрация памятников архитектуры – процесс, к которому подключаются инвесторы, имеющие соответствующий опыт.

«Под действие «рублевых» программ попадают объекты, которые нуждаются в тщательном подходе при проведении ремонтных и реставрационных работ. Поэтому победители подобных аукционов, как правило, обладают необходимыми компетенциями по восстановлению исторических памятников. Как показывает практика, добросовестным инвесторам требуется в среднем три года для воссоздания памятников архитектуры, попадающих под действие «рублевой» программы», - уточнил Иван Щербаков.

Узнать более подробную информацию по объектам, выставляемым на городские торги, а также о порядке и условиях участия в городских торгах можно на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном портале Мэра Москвы – www.mos.ru, а также на Инвестиционном портале города Москвы – www.investmoscow.ru.

