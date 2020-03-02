Городскую недвижимость в Москве покупают активнее, чем арендуют

Большинство участников торговой по городской недвижимости в Москве интересуются её покупкой, свидетельствуют данные столичного Департамента по конкурентной политике. Так, из 371 заявки за предыдущую короткую рабочую неделю 90% были именно на торги по продаже, подсчитали в мэрии. Ещё 10% заявок касались прямой аренды объектов недвижимости у города.

По словам главы департамента Ивана Щербакова, за четыре рабочих дня на минувшей неделе с аукционов были проданы 102 лота, 13 – сданы в аренду.

Ранее власти Москвы сообщили, что самым большим спросом пользуются лоты без объявленной цены. Благодаря введению этого инструмента показатель средней конкуренции на торгах по продаже объектов городской недвижимости за три года вырос более чем в два раза.

