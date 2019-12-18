На финальных закупочных процедурах столицы представят два лота для метро

«По обеим процедурам представители бизнеса смогут ознакомиться с подробной информацией еще до публикации самих закупок, а значит заранее оценить свои силы для участия в процедурах», - рассказал Дёгтев.

Ранее организация столичного метро участвовала в аукционе по закупке сухих трансформаторов. Тогда на поставку претендовали три компании из разных регионов – Москвы, Екатеринбурга и Тольятти, рассказал Дёгтев.

«Победителем стал тольяттинский производитель, узнавший о закупке через публичное представление. Рассчитываем, что и финальное мероприятие этого года поможет заказчику найти добросовестных исполнителей», - заключил он.

Публичные представления закупочных процедур состоится в Печатном переулке (дом 12, аудитория 207) 20 декабря в 10 часов. Участие бесплатное при условии прохождения заблаговременной регистрации на сайте.

Ранее НСН сообщала, что перевод закупочных процедур в электронный формат повлиял на рост доли конкурентных закупок в Москве – в 3 раза по сравнению с 2018 годом. Благодаря этому столица в очередной раз заняла первую строку Национального рейтинга прозрачности закупок.



