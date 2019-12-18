На финальных закупочных процедурах столицы представят два лота для метро
На площадке Департамента города Москвы по конкурентной политике 20 декабря состоятся финальные публичные представления закупочных процедур. Где будут рассмотрены два лота ГУП «Московский метрополитен». Первый из них направлен на поставку мотовозов для перевозки тяжелых грузов и транспортировки рабочих по путям. Победитель второго лота обязуется с 2020 года предоставлять доступ к коммуникационной платформе для быстрого информирования сотрудников и пассажиров метро через смс-сообщения. Начальная максимальная цена каждой закупки составляет более 100 млн рублей.
По словам руководителя Департамента Геннадия Дёгтева, в 2019 году ГУП «Московский метрополитен» показал себя одним из самых активных заказчиков, участвующих в публичных представлениях закупочных процедур. Сам процесс был запущен только в середине лета текущего года.
«По обеим процедурам представители бизнеса смогут ознакомиться с подробной информацией еще до публикации самих закупок, а значит заранее оценить свои силы для участия в процедурах», - рассказал Дёгтев.
Ранее организация столичного метро участвовала в аукционе по закупке сухих трансформаторов. Тогда на поставку претендовали три компании из разных регионов – Москвы, Екатеринбурга и Тольятти, рассказал Дёгтев.
«Победителем стал тольяттинский производитель, узнавший о закупке через публичное представление. Рассчитываем, что и финальное мероприятие этого года поможет заказчику найти добросовестных исполнителей», - заключил он.
Публичные представления закупочных процедур состоится в Печатном переулке (дом 12, аудитория 207) 20 декабря в 10 часов. Участие бесплатное при условии прохождения заблаговременной регистрации на сайте.
Ранее НСН сообщала, что перевод закупочных процедур в электронный формат повлиял на рост доли конкурентных закупок в Москве – в 3 раза по сравнению с 2018 годом. Благодаря этому столица в очередной раз заняла первую строку Национального рейтинга прозрачности закупок.
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