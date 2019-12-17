Электронная форма позволила Москве возглавить Национальный рейтинг прозрачности закупок

Перевод закупочных процедур в электронный формат повлиял на рост доли конкурентных закупок в Москве – в 3 раза по сравнению с 2018 годом. Благодаря этому столица в очередной раз заняла первую строку Национального рейтинга прозрачности закупок.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов отметил, что Москва возглавляет рейтинг восьмой год.

«Переход к электронным закупкам, установленный новым пакетом поправок в 44-ФЗ, позитивным образом сказался на контрактной системе столицы. Если в первом полугодии 2018 года на долю закупок с единственным участником приходилось 51% всех процедур, то за аналогичный период этого года цифра оказалась на уровне 16%», - сказал Ефимов.

Увеличение конкуренции при этом является очень важным фактором повышения эффективности закупочной деятельности, с чем успешно справляется столица на протяжении всех этих лет, считает председатель организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Виктор Симоненко. По его словам, большее количество заявок влечет за собой большее количество допущенных компаний к торгам, что благоприятно сказывается на конечной цене.

«Москва постоянно внедряет новые направления в развитии государственного заказа. Развивает современные направления электронной коммерции в виде электронных магазинов и внедрят перспективные практики, которые приносят дополнительную эффективность в закупках. Сегодняшнее исследование продемонстрировало, что одним из важнейших факторов повышения эффективности закупочной деятельности является увеличение конкуренции», - отметил Симоненко.