Электронная форма позволила Москве возглавить Национальный рейтинг прозрачности закупок
Перевод закупочных процедур в электронный формат повлиял на рост доли конкурентных закупок в Москве – в 3 раза по сравнению с 2018 годом. Благодаря этому столица в очередной раз заняла первую строку Национального рейтинга прозрачности закупок.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов отметил, что Москва возглавляет рейтинг восьмой год.
«Переход к электронным закупкам, установленный новым пакетом поправок в 44-ФЗ, позитивным образом сказался на контрактной системе столицы. Если в первом полугодии 2018 года на долю закупок с единственным участником приходилось 51% всех процедур, то за аналогичный период этого года цифра оказалась на уровне 16%», - сказал Ефимов.
Увеличение конкуренции при этом является очень важным фактором повышения эффективности закупочной деятельности, с чем успешно справляется столица на протяжении всех этих лет, считает председатель организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Виктор Симоненко. По его словам, большее количество заявок влечет за собой большее количество допущенных компаний к торгам, что благоприятно сказывается на конечной цене.
«Москва постоянно внедряет новые направления в развитии государственного заказа. Развивает современные направления электронной коммерции в виде электронных магазинов и внедрят перспективные практики, которые приносят дополнительную эффективность в закупках. Сегодняшнее исследование продемонстрировало, что одним из важнейших факторов повышения эффективности закупочной деятельности является увеличение конкуренции», - отметил Симоненко.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев считает, что тесное сотрудничество с такой электронной площадкой как «Портал поставщиков» также стало подспорьем для регионов, которые вошли в ТОП-10 Национального рейтинга.
«Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, как и Тамбовская область, которые также вошли в тройку победителей, являются партнерами Портала поставщиков. С помощью этого цифрового инструмента они, наравне с еще 30-ю российскими регионами получают реальные эффекты в виде экономии средств, растущей конкуренции, успешного опыта межрегионального взаимодействия», - сказал Дёгтев.
Отметим, что проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» - это независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, который за основу берет сферы экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.
Ранее НСН сообщала, что столичный Портал поставщиков стал лауреатом Всероссийской премии «Цифровые Вершины» в номинации «Доверие и прозрачность». Специальная награда учреждена дирекцией премии и общественной организацией «Опора России».
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