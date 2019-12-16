Портал поставщиков завоевал «Доверие и прозрачность»

Столичный Портал поставщиков стал лауреатом Всероссийской премии «Цифровые Вершины» в номинации «Доверие и прозрачность». Специальная награда учреждена дирекцией премии и общественной организацией «Опора России».

Интернет-платформа автоматизации малых закупок помогает развитию, как московского бизнеса, так и регионального – Портал позволяет поставщикам и заказчикам выйти на рынок столицы не зависимо от территориального размещения.

«Доверие к Порталу поставщиков подтверждается ростом количества предпринимателей, готовых использовать его функционал для реализации своих товаров и услуг… С его помощью можно найти и проанализировать любую информацию, связанную с городскими закупками. Кроме того, удобство функционала позволяет бизнесу хорошо расширить портфель заказов без каких-либо дополнительных вложений», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он также подчеркнул значимость получения награды для Портала, так как конкурс входит в число флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и в вынесении результатов задействованы как организаторы проекта, так и представители бизнес-сообщества от «Опоры России».

«Получение Порталом поставщиков награды в номинации «Доверие и прозрачность» очень ценно, продолжим и дальше работать в этом направлении», - добавил Ефимов.