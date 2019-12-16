Портал поставщиков завоевал «Доверие и прозрачность»
Столичный Портал поставщиков стал лауреатом Всероссийской премии «Цифровые Вершины» в номинации «Доверие и прозрачность». Специальная награда учреждена дирекцией премии и общественной организацией «Опора России».
Интернет-платформа автоматизации малых закупок помогает развитию, как московского бизнеса, так и регионального – Портал позволяет поставщикам и заказчикам выйти на рынок столицы не зависимо от территориального размещения.
«Доверие к Порталу поставщиков подтверждается ростом количества предпринимателей, готовых использовать его функционал для реализации своих товаров и услуг… С его помощью можно найти и проанализировать любую информацию, связанную с городскими закупками. Кроме того, удобство функционала позволяет бизнесу хорошо расширить портфель заказов без каких-либо дополнительных вложений», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Он также подчеркнул значимость получения награды для Портала, так как конкурс входит в число флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и в вынесении результатов задействованы как организаторы проекта, так и представители бизнес-сообщества от «Опоры России».
«Получение Порталом поставщиков награды в номинации «Доверие и прозрачность» очень ценно, продолжим и дальше работать в этом направлении», - добавил Ефимов.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, Портал поставщиков изменил отношение к контрактной системе.
«90% пользователей Портала - это представители малого бизнеса, готовые работать с городскими структурами, предлагая им товары, работы и услуги. Только за последний месяц на портале зарегистрировалось около 3 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Это доверие, основанное на прозрачности закупочных процессов», - сказал он.
Проект «Цифровые вершины» основной своей целью ставит поиск новых кадров для цифровой экономики на территории всего государства через IT-решения. Это должно способствовать повышению эффективности бизнеса, госструктур и личной продуктивности. Через премию лучшие российские разработчики могут рассказать потребителям о своих преимуществах и пользе для бизнеса и страны.
Ранее НСН сообщала, что искусственный интеллект Портала поставщиков обеспечивает персонализированными рассылками более 167 тысяч поставщиков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Адвокат заявил о попытках суицида историка-потрошителя Соколова
- Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
- Суд оставил историка-потрошителя Соколова под арестом
- Пассажирский автобус загорелся в Волгоградской области
- Банкиры поддержали расселение аварийных домов через ипотеку