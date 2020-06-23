Москва выставила на торги 246 помещений по льготной ставке

Объекты для торгов находятся во всех районах столицы. Основной пул предложений находится в Южном административном округе – 51 лот, наименьшее число предложений в Центральном – 11 помещений. При этом, перечень объектов для торгов на льготных условиях, регулярно пополняется новыми лотами.

«Кроме того, для удобства предпринимателей часть представленных лотов можно изучить в режиме онлайн на инвестиционном портале Москвы, с помощью функции «360», которая позволяет рассмотреть объект в формате 3D-тура», - добавил Щербаков.

Организатором торгов является Департамент Москвы по конкурентной политике. Сейчас по всем 246 предложениям ведется заявочная компания. Подробнее о лотах можно узнать на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что бесплатный вебинар на тему «Аренда. Льготные программы для бизнеса» состоится 25 июня в 11:00. Прямой эфир пройдет в рамках серии онлайн-мероприятий «Школа инвестора онлайн: от А до Я».

