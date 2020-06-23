Москва выставила на торги 246 помещений по льготной ставке
Малому и среднему предпринимательству предлагается арендовать 246 коммерческих помещений по льготной ставке со свободным назначением. Начальная арендная ставка стартует с 1 тыс рублей в год для подвальных помещений, с 4,75 тысяч рублей для первых этажей и выше. Площади лотов варьируются от 5,2 до 405,8 кв метров.
«В 2020 году по этой программе представители малого и среднего бизнеса арендовали у города уже 132 объекта недвижимости, на них претендовал 931 участник. Несмотря на высокий спрос, арендовать помещение можно на доступных условиях даже в центре города – средняя стоимость квадратного метра по итогам торгов составляет 9 тысяч рублей», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объекты для торгов находятся во всех районах столицы. Основной пул предложений находится в Южном административном округе – 51 лот, наименьшее число предложений в Центральном – 11 помещений. При этом, перечень объектов для торгов на льготных условиях, регулярно пополняется новыми лотами.
«Кроме того, для удобства предпринимателей часть представленных лотов можно изучить в режиме онлайн на инвестиционном портале Москвы, с помощью функции «360», которая позволяет рассмотреть объект в формате 3D-тура», - добавил Щербаков.
Организатором торгов является Департамент Москвы по конкурентной политике. Сейчас по всем 246 предложениям ведется заявочная компания. Подробнее о лотах можно узнать на инвестиционном портале города Москвы.
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