В Москве продается усадьба купца Луки Беляева

Город выставил на продажу бывшую усадьбу купца Луки Беляева. Победитель открытого аукциона сможет приобрести одноэтажное здание 1900 года постройки со свободным функциональным назначением, площадью 189,9 квадратных метров. Объект расположен на Электрозаводской улице, дом 35, строение 1 в пешей доступности от станции метро «Преображенская площадь».

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Начальная цена лота составляет 20,4 миллиона рублей или 107,4 тысячи рублей за квадратный метр. Здание не имеет статуса объекта культурного наследия.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что здание начала XX века сохранило свой исторический облик и особенности одноэтажной застройки промышленного района тех лет. Ранее в этом доме располагалась усадьба купца и владельца бумаго-ткацкой мануфактуры Луки Беляева.

«Предложенный лот имеет порядка 30% износа, что является показателем хорошего состояния помещений. Здание оборудовано всеми необходимыми коммуникациями и имеет высокую инвестиционную привлекательность с точки зрения расположения в нем офисного учреждения» - отметил Щербаков.

Прием заявок для участия в аукционе продлится до 15 июля, торги пройдут 23 июля. Ознакомиться со всеми предложением по продаже зданий можно на Инвестиционном портале города Москвы.

