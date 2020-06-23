О льготных программах аренды недвижимости расскажут в прямом эфире

Бесплатный вебинар на тему «Аренда. Льготные программы для бизнеса» состоится 25 июня в 11:00. Прямой эфир пройдет в рамках серии онлайн-мероприятий «Школа инвестора онлайн: от А до Я». Организатором выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Эксперты расскажут об особенностях участия в аукционах по льготной аренде городской недвижимости для представителей малого и среднего предпринимательства. В частности, речь пойдет о том, какие помещения в столице можно арендовать по ставке от 1 000 рублей, а какие - от 4 750 рублей за один квадратный метр в год. Кроме того, предпринимателям и инвесторам расскажут, как стать участником льготных программ «один рубль за квадратный метр» и арендовать городскую недвижимость сроком на 49 лет.

Участие в онлайн-мероприятии будет полезно всем, кто интересуется исторической недвижимостью столицы, предпринимателям, которые планируют открыть образовательные учреждения в Москве, частному бизнесу, заинтересованному в открытии медицинских центров, а также всем представителям малого и среднего бизнеса, кто планирует участвовать в аукционах по аренде городской недвижимости.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, льготная аренда в столице - большая городская программа, призванная дать возможность малому и среднему бизнесу развивать свое дело на очень выгодных условиях и тем самым стимулировать предпринимательскую активность.

«Для города это взаимовыгодное сотрудничество - с помощью частных инвестиций в Москве появляются новые образовательные и медицинские учреждения, реставрируются объекты культурного наследия. Цель таких образовательных вебинаров - познакомить участников аукционов с возможностями льготных программ и ответить на все возникающие вопросы по этой теме», - резюмировал Щербаков.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

