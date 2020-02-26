Москва выставила на продажу 2 тыс машино-мест
Порядка 2 тысяч машино-мест в Москве выставлено на открытый аукцион. Из них самое большое число предложений доступно в районе Крюково – 354 объекта. По 228 и 225 машино-мест предлагается приобрести в районе Люблино и Котловка соответственно. В Теплом Стане и Марьино столичный аукцион представляет по 200 парковочных площадок. В целом же объекты представлены в 25 районах Москвы, рассказал заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Площадь лотов варьируется от 11 до 33 кв метров, уточнил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Заявочная компания по разным объектам будет открыта до конца февраля – начала апреля 2020 года. Отметим, что в 2019 году на один лот претендовало от 2 до 40 участников торгов.
Ранее НСН сообщала, что в столице в 2019 году удалось снизить цены при закупке медицинского оборудования по средствам торгов в среднем на 42%. Например, в рамках закупочных процедур четыре поставки ангиографов потеряли 46% начальной стоимости – благодаря чему московский бюджет сэкономил 2,6 млрд рублей.
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