Москва выставила на продажу 2 тыс машино-мест

Площадь лотов варьируется от 11 до 33 кв метров, уточнил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Заявочная компания по разным объектам будет открыта до конца февраля – начала апреля 2020 года. Отметим, что в 2019 году на один лот претендовало от 2 до 40 участников торгов.

Ранее НСН сообщала, что в столице в 2019 году удалось снизить цены при закупке медицинского оборудования по средствам торгов в среднем на 42%. Например, в рамках закупочных процедур четыре поставки ангиографов потеряли 46% начальной стоимости – благодаря чему московский бюджет сэкономил 2,6 млрд рублей.

