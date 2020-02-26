Нестандартные торговые объекты вызвали особый интерес у участников столичных аукционов
По итогам торгов прошлой недели зафиксирован прирост участников на 4% по отношению к предшествующему аналогичному периоду. Таким образом, число участников торгов превысило 500 человек. Соответственно выросла и средняя конкуренция – с 9 до 12 зявок на лот, отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Повышенный интерес среди участников аукционов был отмечен по отношению к нестандартным торговым объектам. Также через столичные торги реализуются коммерческие помещения, машино-места, здания и земельные участки.
Ознакомиться с предложениями московских торгов можно на инвестиционном портале Москвы.
Ранее НСН сообщала, что в первых в 2020 году аукционах приняли участие порядка 450 инвесторов.
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