Нестандартные торговые объекты вызвали особый интерес у участников столичных аукционов

По итогам торгов прошлой недели зафиксирован прирост участников на 4% по отношению к предшествующему аналогичному периоду. Таким образом, число участников торгов превысило 500 человек. Соответственно выросла и средняя конкуренция – с 9 до 12 зявок на лот, отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Повышенный интерес среди участников аукционов был отмечен по отношению к нестандартным торговым объектам. Также через столичные торги реализуются коммерческие помещения, машино-места, здания и земельные участки.

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Ознакомиться с предложениями московских торгов можно на инвестиционном портале Москвы.

Ранее НСН сообщала, что в первых в 2020 году аукционах приняли участие порядка 450 инвесторов.

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ФОТО: pixabay.com
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