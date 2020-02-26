Нестандартные торговые объекты вызвали особый интерес у участников столичных аукционов

Путин: все поправки в Конституцию вступят в силу сразу после общероссийского голосования Россия создала пять прототипов вакцины от коронавируса В Саратове арестован один из подростков, готовивший нападение на школу Шарапова объявила об уходе из большого тенниса В Москве появится самая высокая железнодорожная станция