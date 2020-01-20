В Москве рассказали, как сэкономить до 50% при закупке медоборудования
В столице в 2019 году удалось снизить цены при закупке медицинского оборудования по средствам торгов в среднем на 42%. Об этом рассказали в ходе делового завтрака «Контракт жизненного цикла при закупке медицинского оборудования. Опыт. Возможности. Перспективы». Например, в рамках закупочных процедур четыре поставки ангиографов потеряли 46% начальной стоимости – благодаря чему московский бюджет сэкономил 2,6 млрд рублей. По МРТ и КТ экономия составила 41%.
Всего в 2019 году Москва приобрела 42 ангиографа, 101 аппарат МРТ (11 млрд рублей), 116 аппаратов КТ на 5,5 млрд рублей. При покупке всего оборудования также заключались контракты жизненного цикла (КЖЦ), отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Мы покупаем не просто оборудование, а вступаем в долгосрочное партнерство. Это позволяет нам сократить расходы, минимизировать риски и достичь максимально результата. Так, на прошедших торгах городу удалось сэкономить 11,6 млрд руб», - уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Контракт жизненного цикла направлен на поставку и обслуживание оборудования на протяжении всей его работы. Уже после одного дня простоя, если не осуществляется оперативная починка, то ежемесячный платёж по контракту не оплачивается, а с поставщика взимается штраф. Также исполнитель занимается переобучением врачей и специалистов-инженеров заказчиков, и следит за обновлением программного обеспечения. При этом, финансовая модель КЖЦ предусматривает рассрочку на три года.
«Контракт жизненного цикла, который мы разыгрываем по 223 федеральному закону, позволяет практически вдвое снизить стоимость закупок оборудования. Срок реализации контракта по КЖЦ составляет 10-13 лет в зависимости от срока поставки оборудования. В течение 3 лет заказчик платит за оборудование в рассрочку, ставка за рассрочку равна ключевой ставке ЦБ РФ с учетом понижающего коэффициента, который является критерием конкурса. Как показал опыт проведения конкурсов, исполнители готовы снижать срок простоя до минимальных значений (1-3 дня в квартал)», - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Он также добавил, что при выборе поставщика учитываются как стоимостные, так и нестоимостные (наличие производства и опыта в КЖЦ, понижающего коэффициента к индексации стоимости сервиса и ставке за рассрочку) аспекты.
Среди победителей торгов такие компании как: Philips, Canon, Siemens и GE.
В деловом завтраке приняли участие не только столичные заинтересанты, но и представители 27 регионов России. Заключение контрактов жизненного цикла на медоборудование субъектами РФ также возможно через проведение совместных с Москвой торгов, рассказал Александр Прохоров. Так Пермский край приобрел в 2019 году оборудование со снижением цены на 50%.
«В 2019 году проведен межрегиональный совместный открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку, установку медицинского оборудования для проведения ангиографии. Средний процент снижения на торгах за единицу товара составил более 40 процентов от начальной цены», - отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Для проведения совместных торгов на право заключения КЖЦ в отношении медицинского оборудования представителям из субъектов РФ следует обозначить свою готовность через сайт проекта http://mos-tender.com/lcc
Ранее НСН сообщала, что с 1 января 2020 года поставщики обязаны пройти регистрацию в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) для их нахождения на рынке закупок.
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