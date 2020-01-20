В Москве рассказали, как сэкономить до 50% при закупке медоборудования

В столице в 2019 году удалось снизить цены при закупке медицинского оборудования по средствам торгов в среднем на 42%. Об этом рассказали в ходе делового завтрака «Контракт жизненного цикла при закупке медицинского оборудования. Опыт. Возможности. Перспективы». Например, в рамках закупочных процедур четыре поставки ангиографов потеряли 46% начальной стоимости – благодаря чему московский бюджет сэкономил 2,6 млрд рублей. По МРТ и КТ экономия составила 41%.

Всего в 2019 году Москва приобрела 42 ангиографа, 101 аппарат МРТ (11 млрд рублей), 116 аппаратов КТ на 5,5 млрд рублей. При покупке всего оборудования также заключались контракты жизненного цикла (КЖЦ), отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы покупаем не просто оборудование, а вступаем в долгосрочное партнерство. Это позволяет нам сократить расходы, минимизировать риски и достичь максимально результата. Так, на прошедших торгах городу удалось сэкономить 11,6 млрд руб», - уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Контракт жизненного цикла направлен на поставку и обслуживание оборудования на протяжении всей его работы. Уже после одного дня простоя, если не осуществляется оперативная починка, то ежемесячный платёж по контракту не оплачивается, а с поставщика взимается штраф. Также исполнитель занимается переобучением врачей и специалистов-инженеров заказчиков, и следит за обновлением программного обеспечения. При этом, финансовая модель КЖЦ предусматривает рассрочку на три года.