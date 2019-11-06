Российскому и зарубежному бизнесу помогут заключать договоры online

Гильдия цифровой экономики и блокчейн-технологий Московской торгово-промышленной палаты предлагает новые инструменты для развития внешнеэкономических связей российским предпринимателям и их иностранным партнёрам. Старший вице-президент МТПП Юрий Шарандин пояснил в эфире НСН, что развитие цифровизации экономики невозможно без появления новых идей и инструментов.

«МТПП располагает замечательным ресурсом под названием «Бизнес-маркет», на котором уже можно проводить заключение договоров в режиме online, в электронном документообороте, совершенно без бумаги», - отметил Шарандин.

В России для этого нет никаких препятствий, поскольку достаточно скрепить договор электронной цифровой подписью. Для зарубежных же партнёров применение их ЭЦП в российской юрисдикции невозможно, поскольку для этого требуется межгосударственной соглашение о взаимном признании ЭЦП. Для решения этой проблемы специалисты Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий МТПП предлагают следующую схему. Заинтересованные представители зарубежного бизнеса открывают на территории России и, естественно, по её законодательству свой филиал. Затем в российской же юрисдикции получают электронную цифровую подпись вместе с правом заключать контракты на территории России в интересах своей основной компании.

«Тем более, что у нас есть одно уникальное преимущество. Это преимущество называется экосистема ТПП по всему миру. Таким образом, ТПП, а их отделения в РФ есть практически всех государств, могут брать под свою защиту, под свой контроль, под свою опеку проведение подобных бизнес-операций на первых порах с тем, чтобы система заработала максимально эффективно», - пояснил старший вице-президент МТПП.

Таким образом, иностранная компания, у которой есть филиал на территории России и, соответственно, электронно-цифровая подпись, без проблем может доверить этому филиалу подписать соглашение с российским бизнесом по любому виду деятельности. По аналогичной схеме и российские компании могут получать свои ЭЦП в любой стране.

«При этом не нужно заключать никаких межправительственных соглашений. Речь не идёт о взаимном признании электронно-цифровых подписей на территории зарубежного государства! Мы уходим от процедуры, аналогичной апостилю, когда необходимо было заключать межправительственные или международные соглашения. Речь идёт чисто о работе в юрисдикции того или иного государства», - добавил Шарандин.

МТПП планирует в ближайшее время предложить этот механизм всем предпринимателям, заинтересованным в ведении бизнеса с зарубежными партнёрами.



