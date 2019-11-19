Для предпринимателей создадут электронную систему управления рисками

На площадке МТПП представили паспорт нового проекта Палаты «Комплаенс для малого и среднего бизнеса». Комплаенс – это система управления рисками компании и контроль за соблюдением правовых норм. В систему комплаенс входят и антикоррупционные мероприятия. Иногда предприниматели считают, что его нормы применимы только для крупных корпораций. Однако большие компании предъявляют очень высокие требования к своим контрагентам и поставщикам, которыми как раз и являются предприятия малого и среднего бизнеса. Крупные предприятия задают тон в развитии комплаенс-систем: подписывают Антикоррупционную хартию российского бизнеса, организуют полный комплекс комплаенс-процедур в компании. Они очень серьезно проверяют всех своих поставщиков с целью снижения рисков бизнеса и поддержания своей репутации у клиентов. У некоторых крупных корпораций число поставщиков-представителей МСП доходит до десятков тысяч. Если помочь МСП заявить о себе как о надежном партнере корпораций, это будет способствовать развитию предпринимательства.

Между тем, малые предприятия сталкиваются с определенными проблемами, пытаясь стать контрагентом той или иной корпорации. Об этом сообщила советник Президента МТПП Марина Евтеева по итогам конференции «Включение предприятий в цепочку поставщиков крупных российских и международных компаний благодаря внедрению стандартов комплаенс». В мероприятии принимали участие члены гильдий и комитетов Московской ТПП.

«Дело в том, что полноценно иметь службу комплаенс-контроля для малых и средних предприятий – это довольно затратная и сложная история, поэтому мы на площадке нашей палаты решили разработать цифровую платформу и внедрять цифровые решения, которые бы минимизировали финансовые затраты и помогли бы малому и среднему бизнесу соответствовать требованиям крупных компаний для включения в поставку», – сказала Евтеева.

Предполагается, что будут разработаны электронные формы, заполнив которые малое или среднее предприятие сможет без лишних финансовых и иных затрат подтвердить свою надежность и прозрачность. Сейчас создается рабочая группа, в которую уже вошли несколько крупных компаний – членов МТПП, в задачи которой войдет определение основных методик формирования цифровых продуктов.

«При поддержке крупных компаний – членов МТПП, которые заинтересованы в развитии проекта, в дальнейшем мы планируем заниматься этой проблематикой и создать Комитет для полноценного общения с нашими членами», – отметила Евтеева.

