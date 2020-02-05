Власти Москвы опросят пользователей «Портала поставщиков» в пяти городах

Столичный Департамент по конкурентной политике при поддержке НИУ «Высшая школа экономики» проведёт исследование потребностей бизнеса в совершенствовании функционала «Портала поставщиков». 5-7 февраля они проведут интервью с предпринимателями в Ярославле и Пскове, 10-12 февраля – в Орле, Калуге и Вологде.

Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко назвал «Портал поставщиков» важнейшим элементом цифровой экосистемы для бизнеса, создающейся в Москве. По оценкам городских властей, функционалом этого интернет-ресурса пользуются бизнесмены из 85 регионов России.

В рамках исследования пользователи портала для автоматизации «малых» закупок расскажут о своём опыте работы с этим ресурсом, либо о барьерах, мешающих работать с ним. Таким образом организаторы опроса, в частности, надеются выявить потребность во внедрении новых сервисов.

