Москва предлагает 65 точек по продаже цветов и мороженного

1 ноября 201912:32

Новый пул из 65 нестационарных торговых объектов выставлен на городские торги. Среди лотов – точки по продаже мороженного, цветов, выпечки, проката, общественного питания, напитков и так далее. Цена аренды одного квадратного метра начинается с 546 рублей.

Организатором торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике, руководитель которого Геннадий Дёгтев отметил, что широкий географический охват объектов.

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По его словам, больше всего предложений доступно на западе столицы – 29 лотов, по шесть объектов находится на юго-востоке и юге Москвы. Пять лотов расположены в центре города, а по одному – на востоке, северо-западе, севере и северо-востоке Новой Москвы.

« В электронных торгах может участвовать как малый бизнес, так и крупные компании. Предложения сформированы таким образом, что будущие владельцы могут побороться как за один киоск, так и за лоты, состоящие сразу из нескольких объектов», - рассказал Дёгтев.

Ознакомиться с предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что более 700 претендентов с начала года собрали городские аукционы за право продажи нежилых коммерческих помещений, расположенных в центре Москвы.


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