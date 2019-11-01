Москва предлагает 65 точек по продаже цветов и мороженного

По его словам, больше всего предложений доступно на западе столицы – 29 лотов, по шесть объектов находится на юго-востоке и юге Москвы. Пять лотов расположены в центре города, а по одному – на востоке, северо-западе, севере и северо-востоке Новой Москвы.

« В электронных торгах может участвовать как малый бизнес, так и крупные компании. Предложения сформированы таким образом, что будущие владельцы могут побороться как за один киоск, так и за лоты, состоящие сразу из нескольких объектов», - рассказал Дёгтев.

Ознакомиться с предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что более 700 претендентов с начала года собрали городские аукционы за право продажи нежилых коммерческих помещений, расположенных в центре Москвы.



