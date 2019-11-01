Москва предлагает 65 точек по продаже цветов и мороженного
Новый пул из 65 нестационарных торговых объектов выставлен на городские торги. Среди лотов – точки по продаже мороженного, цветов, выпечки, проката, общественного питания, напитков и так далее. Цена аренды одного квадратного метра начинается с 546 рублей.
Организатором торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике, руководитель которого Геннадий Дёгтев отметил, что широкий географический охват объектов.
По его словам, больше всего предложений доступно на западе столицы – 29 лотов, по шесть объектов находится на юго-востоке и юге Москвы. Пять лотов расположены в центре города, а по одному – на востоке, северо-западе, севере и северо-востоке Новой Москвы.
« В электронных торгах может участвовать как малый бизнес, так и крупные компании. Предложения сформированы таким образом, что будущие владельцы могут побороться как за один киоск, так и за лоты, состоящие сразу из нескольких объектов», - рассказал Дёгтев.
Ознакомиться с предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что более 700 претендентов с начала года собрали городские аукционы за право продажи нежилых коммерческих помещений, расположенных в центре Москвы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Задержан экс-генерал МВД, заказавший убийство
- Обвинение просит взять с Серебренникова подписку о невыезде
- Шнуров написал стих о массовых увольнениях врачей
- Лавров: Россия и Китай не создадут военный союз
- Раскрыты привычки подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду