«Рублевый» детский сад будет открыт на северо-западе Москвы

В Москве состоялся аукцион по аренде помещения для дошкольного образовательного учреждения, которое занимает первый этаж в новостройке по улице Народного Ополчения. На право открытия детского сада по программе «рубль за квадратный метр» в этом месте претендовали сразу три компании. По итогам аукциона стартовая цена лота площадью 401 кв. м выросла почти в 2 раза и составила 4,6 млн. рублей.

Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Как показывает практика, в аукционах за такие лоты участвуют как состоявшиеся компании, так и новички. При этом условия программы позволяют открыть на территории объектов образовательные учреждения разных концепций – от стандартного детского сада до учреждения с редкими образовательными программами», - отметил он.