«Рублевый» детский сад будет открыт на северо-западе Москвы
В Москве состоялся аукцион по аренде помещения для дошкольного образовательного учреждения, которое занимает первый этаж в новостройке по улице Народного Ополчения. На право открытия детского сада по программе «рубль за квадратный метр» в этом месте претендовали сразу три компании. По итогам аукциона стартовая цена лота площадью 401 кв. м выросла почти в 2 раза и составила 4,6 млн. рублей.
Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Как показывает практика, в аукционах за такие лоты участвуют как состоявшиеся компании, так и новички. При этом условия программы позволяют открыть на территории объектов образовательные учреждения разных концепций – от стандартного детского сада до учреждения с редкими образовательными программами», - отметил он.
Договор аренды с победителем аукциона АНО ДЦ «Айленд», после выполнения всех условий льготной программы «рубль за квадратный метр», будет заключен на 49 лет.
Представитель компании Софья Родионова рассказала, что для организации это не первый опыт открытия дошкольного образовательного учреждения.
«Это будет уже шестой наш филиал. В помещении разместим частный детский сад, в котором для малышей будут проводиться развивающие занятия и использоваться проверенные методики», - сказала она.
На городском аукционе по программе «рубль за квадратный метр» сейчас также размещены еще два объекта, которые можно посмотреть на инвестиционном городском портале.
Льготная программа запущена в столице в 2012 году. В ее рамках уже реализовано порядка 34 объектов.
Ранее НСН сообщала, что на городском аукционе продано здание площадью около 570 квадратных метров под образовательное учреждение, где планируется открыть школу танцев. Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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