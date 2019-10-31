Более 700 участников претендовали на недвижимость в центре Москвы

Более 700 претендентов с начала года собрали городские аукционы за право продажи нежилых коммерческих помещений, расположенных в центре Москвы. Всего с начала этого года в Центральном округе было реализовано 98 объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

«729 участников собрали аукционы по продаже нежилых помещений в Центральном округе с начала этого года. На такие лоты в среднем претендовали по 7 участников. Статистика свидетельствует, что объекты в центре Москвы неизменно вызывают интерес у инвесторов как своим расположением, так и возможностью приобрести здание, представляющее историческую или культурную ценность», - отметил вице-мэр.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев уточнил, что сразу 5 помещений были проданы на электронных торгах по итоговой цене в несколько раз превышающей начальную.

«Абсолютным рекордом стала продажа помещения площадью 104 квадратных метра на Солянке. Цена за него выросла почти в 9 раз в ходе торгов. Это самый высокий показатель за этот год. Объект хотели приобрести 24 участника», - привел пример Геннадий Дёгтев.

Еще одним высококонкурентным стал лот, стартовая цена которого возросла почти в пять раз - шесть участников претендовали на покупку подвального помещения по адресу: Сивцев Вражек, дом 33.

Большой интерес вызвало у инвесторов помещение на цокольном этаже по адресу: Знаменский бульвар, дом 4. Приобрести его хотели 15 человек, итоговая цена превысила первоначальную в 4 раза. Еще два объекта, расположенные в центре, по итогам торгов превысили стартовую цену в три раза.

