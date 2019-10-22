Москва оплатит треть закупок малого бизнеса
За текущий 2019 год Москва планирует приобрести продукцию у малого бизнеса на 350 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в ходе Дней московской конкуренции.
На данный момент большая часть московских закупок переданы на исполнение малому бизнесу. Он отметил, что данная мера позволила повысить уровень конкуренции до 5 и более участников на лот, что ведет за собой экономию при проведении аукционов на уровне 12%.
«В денежном эквиваленте к концу года их объем превысит 350 миллиардов рублей. Это фактически треть проводимых в городе процедур», - сказал Владимир Ефимов.
По его словам, повысить общую эффективность закупочного цикла до 150-200 млрд рублей ежегодно позволяет экспертиза цен и межведомственные согласования обоснованности закупок.
Помимо этого, не последнюю роль сыграл портал поставщиков, считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Интернет-сервис способствует расширению портфеля заказов малого бизнеса, привлекает его к взаимодействию с городскими закупками. Уже сейчас порядка 90% поставщиков портала являются субъектами малого предпринимательства.
«Портал поставщиков помогает каждому желающему абсолютно бесплатно и без дополнительных барьеров начать работать с городскими заказчиками, предлагая свои услуги и товары», - отметил Дёгтев.
Дни московской конкуренции открылись конференцией «Конкуренция: рынки, цифры, люди», организатором которой выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы. Участие в мероприятиях принимают более 900 представителей малого и среднего бизнеса и органов власти, отраслевых экспертов, лидеров общественного мнения и так далее. Основной темой стало развитие конкуренции под влиянием цифровых инструментов, а также участники обсудили стимулы для улучшения бизнес-климата в Москве и поделились успешными кейсами.
Целью Дней московской конкуренции является привлечение внимания к теме формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах мегаполиса при стремительной цифровой трансформации глобальной экономики. Мероприятия будут проходить в течение двух месяцев.
Ранее НСН сообщала, что в 2019 году уже из бюджета Москвы было выделено около 235 миллиардов рублей в форме контрактов на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве
- Повторный процесс по делу Серебренникова начнётся 1 ноября
- Число погибших при прорыве дамб под Красноярском увеличилось до 17
- Владимиру Зеленскому пригрозили «немирным» Майданом
- Свидетель: Билетёрши кинозала в «Зимней вишне» во время пожара были в сауне