Москва оплатит треть закупок малого бизнеса

За текущий 2019 год Москва планирует приобрести продукцию у малого бизнеса на 350 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в ходе Дней московской конкуренции.

На данный момент большая часть московских закупок переданы на исполнение малому бизнесу. Он отметил, что данная мера позволила повысить уровень конкуренции до 5 и более участников на лот, что ведет за собой экономию при проведении аукционов на уровне 12%.

«В денежном эквиваленте к концу года их объем превысит 350 миллиардов рублей. Это фактически треть проводимых в городе процедур», - сказал Владимир Ефимов.

По его словам, повысить общую эффективность закупочного цикла до 150-200 млрд рублей ежегодно позволяет экспертиза цен и межведомственные согласования обоснованности закупок.