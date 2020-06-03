Москва онлайн обучит основам участия в городских аукционах

Департамент города Москвы по конкурентной политике организует 10 июня онлайн-вебинар «Как купить или арендовать недвижимость у города».

Участники смогут подробно узнать о порядке реализации имущества столицы и о видах предлагаемых объектов. Специалисты расскажут о необходимых документах для участия в аукционах, разберут процедуру проведения торгов разных видов. Также отдельный блок будет посвящен устройству инвестиционного портала Москвы, его разделам и функциям.

К участию приглашаются инвесторы, представители малого и среднего предпринимательства, индивидуальные бизнесмены и другие заинтересанты в аукционах по покупке и аренде столичной недвижимости.

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«Сегодня любой желающий приобрести или арендовать недвижимость в столице имеет возможность сделать это, не выходя из дома - до 90% всех имущественных торгов, включая подписание документов, проходит в электронной форме. Наша задача - показать, как устроен процесс аукциона, какие объекты и с какой выгодой можно купить или арендовать, а также ответить на все возникающие вопросы участников», - рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Мероприятие в онлайн формате состоится 10 июня в 11 часов. Участие является бесплатным при предварительной регистрации.

Ранее НСН сообщала, что с 20 мая в Москве возобновились электронные торги. За первую неделю в них приняли участие 2 107 человек. По словам руководитель столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, интерес к открытым торгам вырос почти в три раза по сравнению с показателями до введения в Москве ограничительных мер.


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ФОТО: pixabay.com
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