Москва онлайн обучит основам участия в городских аукционах
Департамент города Москвы по конкурентной политике организует 10 июня онлайн-вебинар «Как купить или арендовать недвижимость у города».
Участники смогут подробно узнать о порядке реализации имущества столицы и о видах предлагаемых объектов. Специалисты расскажут о необходимых документах для участия в аукционах, разберут процедуру проведения торгов разных видов. Также отдельный блок будет посвящен устройству инвестиционного портала Москвы, его разделам и функциям.
К участию приглашаются инвесторы, представители малого и среднего предпринимательства, индивидуальные бизнесмены и другие заинтересанты в аукционах по покупке и аренде столичной недвижимости.
«Сегодня любой желающий приобрести или арендовать недвижимость в столице имеет возможность сделать это, не выходя из дома - до 90% всех имущественных торгов, включая подписание документов, проходит в электронной форме. Наша задача - показать, как устроен процесс аукциона, какие объекты и с какой выгодой можно купить или арендовать, а также ответить на все возникающие вопросы участников», - рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Мероприятие в онлайн формате состоится 10 июня в 11 часов. Участие является бесплатным при предварительной регистрации.
Ранее НСН сообщала, что с 20 мая в Москве возобновились электронные торги. За первую неделю в них приняли участие 2 107 человек. По словам руководитель столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, интерес к открытым торгам вырос почти в три раза по сравнению с показателями до введения в Москве ограничительных мер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru