На торгах в Москве реализованы первые пять участков под легковозводимые спортобъекты

В конце мая состоялись открытые аукционы по размещению пяти легковозводимых объектов спорта, к которым высокий интерес проявило бизнес-сообщество.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков объяснил это тем, что в ноябре прошлого года начало действовать постановление столичной мэрии, согласно которому на территории города могут появляться новые категории некапитальных сооружений, предназначенные для занятий спортом. Это позволяет будущим инвесторам сократить сроки строительства в два-три раза.

«В конце мая на открытых торгах реализованы пять лотов, предполагающие строительство легковозводимых спортивных объектов на юге, юго-востоке и востоке столицы. Прошедшие аукционы собрали суммарно 15 участников. Общая сумма сделок по итогам пяти аукционов составила 1,58 миллиона рублей», – сказал Щербаков.



Наибольший интерес вызвали объекты в районах Бирюлёво Восточное и Вешняки. На каждый из них претендовали по четыре инвестора.

«В ходе аукциона за лот, расположенный в Бирюлёве Восточном, стартовая цена выросла в рекордные 68,7 раз – с 13 до 901 тысячи рублей. Во втором аукционе начальная стоимость лота выросла с 12 до 337 тысяч рублей», – рассказал об итогах торгов Иван Щербаков.



Три объекта спорта появятся в Южном административном округе: на пересечении Михневской и Лебедянской улиц (Бирюлёво Восточное), а также на Кировоградской (Чертаново Центральное) и 6-ой Радиальной улице (Бирюлёво Восточное). И по одному объекту победители электронных аукционов возведут на Аллее Жемчуговой (Вешняки) и в 5-ом квартале Капотни.



По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в третьем квартале 2020 года на городских торгах могут разыграть еще семь проектов некапитальных объектов спорта.

«Соответствующие участки площадью от 0,25 га до 0,5 га находятся в пяти административных округах столицы: в Южном, Юго-Западном, Западном, Северо-Восточном округах, а также в ТАО. Это районы и поселения Нагатинский Затон, Бирюлево Западное, Киевское, Краснопахорское, Ново-Переделкино, Свиблово и Южное Бутово», – пояснил Гаман.



По его словам, жители этих районов испытывают большую потребностью в физкультурно-оздоровительных комплексах. Здесь сосредоточена массовая жилая застройка со школами и детскими садами, но без спортивной инфраструктуры.



Гаман выразил уверенность, что аукционы со спортивными проектами заинтересуют потенциальных инвесторов не только выгодными маркетинговыми условиями, но и экономикой.

«Начальная цена каждого лота варьируется в диапазоне от 860 рублей до 33 311 рублей в год. Договоры на размещение некапитальных объектов спорта будут заключены на 49 лет. На предлагаемых участках можно разместить разноформатные спортивные объекты: от универсальных фитнес-центров до катков и полей для активных спортивных игр. Площадь будущих объектов может достигать 7 тыс. кв. м, но не должна превышать 70 процентов территории. Победители торгов смогут подключить свои сооружения к сетям электроснабжения, водопровода, канализации и теплоснабжения», – резюмировал он.

