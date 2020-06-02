В Москве после карантина интерес к торгам по недвижимости вырос втрое

С 20 мая в Москве возобновились электронные торги. За первую неделю в них приняли участие 2 107 человек. По словам руководитель столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, интерес к открытым торгам вырос почти в три раза по сравнению с показателями до введения в Москве ограничительных мер.

«На последней неделе марта на право покупки или аренды городской недвижимости претендовали 766 участников, тогда как сегодня количество заявителей превысило две тысячи», - напомнил Щербаков.



Средняя конкуренция на торгах составила шесть участников на лот. Наибольшим спросом за это время пользовались аукционы по продаже городской недвижимости.

«На их долю пришлось свыше 90 % состоявшихся электронных торгов. Самая высокая конкуренция - 8 участников на лот - зафиксирована среди желающих купить объекты недвижимости посредством публичного предложения», - добавил руководитель ведомства.



Он также напомнил, что публичное предложение представляет собой формат продажи, в котором аукцион проходит не на повышение, а на понижение стартовой стоимости объекта.



Посмотреть все доступные для продажи и аренды объекты городской недвижимости можно на Инвестиционном портале города Москвы.

