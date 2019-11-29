Москва одна из первых по внедрению системы «Умный город»

Практические наработки столицы, где реализованы проекты цифровых технологий в самых разных областях, обсудили на конференции «Поколение цифровых городов. Опыт Москвы». Стратегия «Умный город» делает жизнь в мегаполисе более комфортной и безопасной. Об успехах столицы в области цифровизации рассказал в эфире НСН председатель Гильдии цифровой экономики и блокчейн технологий при МТПП Евгений Концевич. Он отметил, что Москва находится в пятерке лидеров по уровню развития и покрытия интернетом.

«Мы занимаем первое место в рейтингах цифровизации и, кстати, это не только ООН. В прошлом году исследования проводили Price Waterhouse и Coopers, где говорится, что мы на первом месте по количеству, вернее по скорости, предоставления цифровых услуг горожанам», - уточнил Концевич.