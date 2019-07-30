МТПП запустила приложение для занятий спортом

Гильдия Цифровой Экономики и блокчейн технологий при Московской торгово-промышленной палате взяла курс на поддержку технологичных проектов. Одним из них стала «FИЗРА». Проект представляет собой приложение для смартфона, которое выстраивает индивидуальную программу занятий. Расписывая программу, оно учитывает такие параметры, как возраст, цели, возможности и доступное для пользователя оборудование.

Об этом, в частности, в эфире НСН рассказал председатель Гильдии цифровой экономики и блокчейн технологий Евгений Концевич:

«Для людей с разной подготовкой, с разными ограничениями, у кого-то суставы, у кого-то спина или ещё что-то… есть более пятисот упражнений которые можно выполнять на брусьях, на шведской стенке, на турнике. Их можно скомпоновать во всякие разные подводящие, разогревающие упражнения, чтобы можно было из этого сделать полноценную тренировку», - объяснил он.

Разработчики планируют с поддержкой Москвоской торгово-промышленной палаты уже в следующем году запустить проект по всей столице, предложив еще больше возможностей ее жителям в области спорта и здоровья.

