На конференции МТПП «Поколение цифровых городов. Опыт Москвы» представили умное приложение для тренировок

На конференции «Поколение цифровых городов. Опыт Москвы», которую провела гильдия цифровой экономики и блокчейн технологий Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), обсудили стратегию «Умный город».

Цифровизация способна решить глобальные городские и даже общечеловеческие проблемы – бедность, голод, загрязнение окружающей среды, уверен директор проектов Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Иван Буртник.

«Есть один только путь – собрать лучшие практики, собрать решения и донести их сначала руководителям наших регионов, а потом масштабировать на международную повестку», - сказал он.

Председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн технологий при МТПП Евгений Концевич в свою очередь рассказал, как реализовать программу здоровья и спорта в цифровой столице при помощи разработанного гильдией бесплатного приложения, которое поможет подобрать физические упражнения индивидуально каждому человеку.

«Почему эта штука может быть ценной для московских горожан? Если мы возьмём турник или брусья, ну сколько мы знаем упражнений? 2-3, подтянуться, сделать подъём-переворот, и, наверное, отжимание на брусьях. Всё! А на самом деле workout подводящих упражнений простых, сложных, тяжёлых и лёгких – их более 1000! То есть это приложение сможет для меня, если я не подтягивался более двух раз на турнике, составить программу на 40 минут», - объяснил Концевич

Приложение учитывает рост, вес, наличие травм или особых показаний. И позволяет воспользоваться многочисленными спортивными площадками, которые сейчас появились в Москве повсюду.