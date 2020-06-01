Москва объявила аукцион на землю под медицинский центр

Для строительства медицинского центра в Косино-Ухтомском районе Москвы объявлен аукцион на аренду земельного участка площадью 500 кв метров. Инвестор должен будет построить и ввести в эксплуатацию объект в течение 1,5 лет.

Площадь медорганизации составит порядка 730 кв метров. Участок находится в шаговой доступности от метро «Лухмановская» на улице Лухмановская, владение 4.