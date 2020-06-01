Москва объявила аукцион на землю под медицинский центр

Для строительства медицинского центра в Косино-Ухтомском районе Москвы объявлен аукцион на аренду земельного участка площадью 500 кв метров. Инвестор должен будет построить и ввести в эксплуатацию объект в течение 1,5 лет.

Площадь медорганизации составит порядка 730 кв метров. Участок находится в шаговой доступности от метро «Лухмановская» на улице Лухмановская, владение 4.

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Как отметили в столичном департаменте по конкурентной политике, который является организатором аукциона, принять участие в торгах могут только представители малого и среднего бизнеса.

Подробнее узнать о лоте можно на инвестиционном портале города Москвы. Прием заявок осуществляется до 15 июня. Аукцион назначен на 18 июня текущего года.

Ранее НСН сообщала, что город выставил на продажу здание площадью 200 квадратных метров с земельным участком площадью 170 квадратных метров в Лучниковом переулке.

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ФОТО: pixabay.com
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