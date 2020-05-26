Москва продаёт здание и земельный участок в Лучниковом переулке

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Город выставил на продажу здание площадью 200 квадратных метров с земельным участком площадью 170 квадратных метров в Лучниковом переулке.

Единый объект приватизации находится в собственности города и распложен в пешей доступности от станций метро «Лубянка» и «Китай-город». Стартовая цена лота свободного назначения 37,2 миллиона рублей.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, лоты, в состав которых одновременно входят и здания, и земельные участки, не так часто появляются на торгах, однако привлекают внимание инвесторов вне зависимости от своего расположения. Посмотреть лотовую документацию объектов можно на Инвестиционном портале города Москвы.

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ФОТО: pixabay.com
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