Москва намерена работать по закупкам напрямую с производителями
Столичное руководство делает ставку на наращивание сотрудничества напрямую с производителями, чтобы увеличить эффективность закупок. Как отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, взаимодействие через посредников ведет к повышению стоимости товаров без гарантии отсутствия проблем с их эксплуатацией.
«Москва уже имеет положительный опыт в этой сфере – буквально на днях успешно прошли несколько аукционов на поставку 200 комплектов аппаратов для городских клиник. По итогам аукционов снижение цены составило более 30%», - рассказал Ефимов в ходе Дней московской конкуренции.
На данный момент прорабатываются и другие аналогичные по объему закупки медтехники. При этом, оборудование будет приобретено по принципу контракта жизненного цикла, когда еще на протяжении 10 лет организация обеспечивает обслуживание техники.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев уточнил, что на каждый лот было подано 5-8 заявок, в том числе и от производителей медицинского оборудования.
«Перед подготовкой прошедших аукционов были проведены консультации с международными экспертами, разработана типовая документация, позволяющая избежать неверных трактовок требований, которые предъявляется к победителю. В результате комплекса мер нам удалось добиться высокоэффективного проведения таких закупок», - сказал Дёгтев.
Напомним, Дни московской конкуренции продлятся два месяца. Сегодня, 22 октября, старт мероприятиям дала конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди». Организатором является Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы.
Ранее НСН сообщала, что за текущий 2019 год Москва планирует приобрести продукцию у малого бизнеса на 350 млрд рублей.
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