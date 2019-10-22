Москва намерена работать по закупкам напрямую с производителями

Столичное руководство делает ставку на наращивание сотрудничества напрямую с производителями, чтобы увеличить эффективность закупок. Как отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, взаимодействие через посредников ведет к повышению стоимости товаров без гарантии отсутствия проблем с их эксплуатацией.

«Москва уже имеет положительный опыт в этой сфере – буквально на днях успешно прошли несколько аукционов на поставку 200 комплектов аппаратов для городских клиник. По итогам аукционов снижение цены составило более 30%», - рассказал Ефимов в ходе Дней московской конкуренции.

На данный момент прорабатываются и другие аналогичные по объему закупки медтехники. При этом, оборудование будет приобретено по принципу контракта жизненного цикла, когда еще на протяжении 10 лет организация обеспечивает обслуживание техники.