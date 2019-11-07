О лайфхаках для малого бизнеса расскажут на московской кейс-сессии
На кейс-сессии «Закупки для бизнеса. Инструкция по применению» участникам расскажут о путях захода на рынок закупок при помощи цифровых инструментов и возможностях расширить портфель заказов, благодаря участию в закупках. Мероприятие состоится в рамках деловой программы выставки PRO-MANAGEMENT, которую организует Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Руководитель Департамента Геннадий Дёгтев отметил, что важную роль в привлечение представителей малого и среднего бизнеса в сферу городских закупок играет Портал поставщиков. Уже сейчас 50% столичных закупок приходится на контракты с малым бизнесом.
«Москва имеет положительный опыт внедрения, действительно, рабочих цифровых инструментов, которые помогают бизнесу. Особенно ценно, что этот опыт распространяется на вовлечение в систему закупок малого бизнеса. О своем положительном опыте и лайфхаках для предпринимателей, которые хотят зайти на рынок закупок, расскажут в рамках предстоящей кейс-сессии», - сказал Дёгтев.
Помимо этого на выставке PRO-MANAGEMENT 11 и 12 ноября будет работать стенд Портала поставщиков, где все желающие смогут ознакомиться с возможностями ресурса и узнать ответы на интересующие их вопросы по взаимодействию МСП с заказчиками.
Мероприятия пройдут под эгидой масштабного столичного проекта Дни московской конкуренции. Организаторы намерены привлечь внимание общественности, органов власти и экспертного сообщества к теме формирования здоровой конкуренции во всех сферах жизни мегаполиса в условиях быстрой цифровой трансформации мировой экономики. Подробнее можно узнать по ссылке.
Ранее НСН сообщала, что количество заключенных контрактов с малым бизнесом через Портал поставщиков выросло за десять месяцев 2019 года до 300 тысяч. Чаще всего городские заказчики заключали контракты на поставку медицинских товаров, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и помещений. По каждому из них было подписано порядка 20 тысяч контрактов.
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