О лайфхаках для малого бизнеса расскажут на московской кейс-сессии

«Москва имеет положительный опыт внедрения, действительно, рабочих цифровых инструментов, которые помогают бизнесу. Особенно ценно, что этот опыт распространяется на вовлечение в систему закупок малого бизнеса. О своем положительном опыте и лайфхаках для предпринимателей, которые хотят зайти на рынок закупок, расскажут в рамках предстоящей кейс-сессии», - сказал Дёгтев.

Помимо этого на выставке PRO-MANAGEMENT 11 и 12 ноября будет работать стенд Портала поставщиков, где все желающие смогут ознакомиться с возможностями ресурса и узнать ответы на интересующие их вопросы по взаимодействию МСП с заказчиками.

Мероприятия пройдут под эгидой масштабного столичного проекта Дни московской конкуренции. Организаторы намерены привлечь внимание общественности, органов власти и экспертного сообщества к теме формирования здоровой конкуренции во всех сферах жизни мегаполиса в условиях быстрой цифровой трансформации мировой экономики. Подробнее можно узнать по ссылке.

Ранее НСН сообщала, что количество заключенных контрактов с малым бизнесом через Портал поставщиков выросло за десять месяцев 2019 года до 300 тысяч. Чаще всего городские заказчики заключали контракты на поставку медицинских товаров, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и помещений. По каждому из них было подписано порядка 20 тысяч контрактов.

