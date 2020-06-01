Московский инфокиоск для предпринимателей возобновил работу

Инфокиоск «Ваш инвестиционный консультант» вновь ведет активную работу с представителями бизнеса. Уже сейчас по предварительной записи идет прием и выдача документов по итогам торгов. Кроме того можно подать заявку на участие и в земельных торгах.

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Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что посетители инфокиоска обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры – носить перчатки и маски, сохранять дистанцию в полтора метра. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции пока разрешено записываться на прием только одному представителю организации. Он также уточнил, что в период «нерабочих» дней, специалисты киоска продолжали взаимодействие с клиентами в онлайн-режиме.

Ранее НСН сообщала, что город выставил на продажу здание площадью 200 квадратных метров с земельным участком площадью 170 квадратных метров в Лучниковом переулке.

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ФОТО: pixabay.com
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