Московский инфокиоск для предпринимателей возобновил работу

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что посетители инфокиоска обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры – носить перчатки и маски, сохранять дистанцию в полтора метра. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции пока разрешено записываться на прием только одному представителю организации. Он также уточнил, что в период «нерабочих» дней, специалисты киоска продолжали взаимодействие с клиентами в онлайн-режиме.

Ранее НСН сообщала, что город выставил на продажу здание площадью 200 квадратных метров с земельным участком площадью 170 квадратных метров в Лучниковом переулке.

