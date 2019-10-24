Межотраслевая конкуренция за кадры сравняла зарплаты

При этом Алена Владимирская отметила, что выпускникам вузов с каждым годом будет все сложнее найти первую работу. Это связано с тем, что стажерские позиции, должности для новичков замещает автоматизация. Она считает, что полное отсутствие таких вакансий можно ожидать через три – четыре года.

«В компании вас будут учить ровно до того уровня, какой компании сейчас необходим. Но покупают на рынке тех людей, которые знают больше того, чему учит компания. Поэтому если вы хотите расти внутри компании – возникает внутренняя конкуренция за знание. Компании могут цинично избавляться от работников, которые знают меньше», - рассказала Владимирская.

Она считает, что современным людям необходимо приобретать знания быстрее, чем это делает его компания, и демонстрировать эти знания ей, тем самым повышая экспертность и значимость. Но при этом, она призвала «не распыляться», а прокачивать свои сильные стороны.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что Москва является одним из самых конкурентных городов мира в том числе и по человеческому ресурсу.

«Ежегодно в городе создается порядка 50-70 тысяч рабочих мест, и задача города в данном случае – организовать качественную среду для взращивания профессиональных и востребованных на рынке кадров, а также, что еще более важно, - условий для того, чтобы они могли активно применять свои знания и навыки для города», - пояснил Дёгтев.

Ранее НСН сообщала, что в столице был дан старт Дням московской области. В рамках мероприятия состоялась конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди», которую посетили более тысячи человек. В фокус обсуждения попали такие вопросы как: изменение конкуренции и трансформация рынка недвижимости под воздействием цифровых инструментов; борьба с антиконкурентными отношениями; сотрудничество государства и частных организаций в сфере оказания услуг дополнительного образования; современные IT-технологии Москвы.



