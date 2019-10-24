Малому бизнесу рекомендовали активнее включаться в цифровизацию

Развитию конкуренции в Москве способствуют стремительная динамика роста рынков и спрос. Об этом сообщил директор Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, представляя исследование «Экосистема цифровой экономики 2018 – 2019: перспективы развития» в рамках старта Дней московской конкуренции.

«В то время как крупный бизнес уже сегодня активно вовлечен в процессы цифровой трансформации, игроки малого и среднего бизнеса пока не до конца понимают, что именно значит для них цифровая экономика, какие кардинальные улучшения она может привнести в бизнес-процессы, а также не видят своего места в программе цифровизации экономики при участии государства», - констатировал Плуготаренко.

Представителям малого и среднего бизнеса он порекомендовал активнее вовлекаться в процесс цифровой трансформации.

«Необходимо стимулировать применение цифровых технологий именно компаниями малого и среднего бизнеса, активно вовлекать в городские проекты, поддерживать здоровую конкуренцию в этой среде. Не дублировать сервисы, создаваемые бизнес-игроками, на московском уровне , вместо этого – поддерживать имеющиеся сервисы, платформы и решения», - сказал С. Плуготаренко.

Сегодня в столице насчитывается порядка 12 миллионов пользователей интернета, большая часть из которых пользуется им ежедневно, сказал Сергей Плуготаренко. В своём выступлении он подробно осветил уровень цифрового развития столицы, сопоставив его с общероссийским и мировым уровнем.

«В Москве насчитывается 11,6 миллиона пользователей интернета – это 86,3 процента населения в возрасте от 12 лет, из которых 10,7 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно, это самый высокий показатель вовлеченности в стране. При этом эксклюзивная аудитория интернета в столице на мобильных устройствах больше чем в два раза превышает эксклюзивную аудиторию на стационарных компьютерах», - сказал Сергей Плуготаренко.

Рынок широкополосного интернета считается одним из самых высококонкурентных, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Обеспечение добросовестной конкуренции на этом рынке позволяет, с одной стороны, обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса, с другой – предоставить горожанам свободный доступ к тем услугам и сервисам, в которых они нуждаются. Задача Москвы при этом – создать условия справедливой конкуренции и сделать этот рынок прозрачным и доступным для всех игроков», - прокомментировал Геннадий Дёгтев.

Выступление Сергея Плуготаренко прошло в рамках конференции «Конкуренция: рынки, цифры, люди», которая дала старт масштабному городскому проекту Дни московской конкуренции. Организатором выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы.

Мероприятие собрало на одной площадке свыше 800 участников, а также 100 отраслевых экспертов, лидеров общественного мнения, представителей органов исполнительной власти. В рамках встречи участники обсудили, как развивается конкуренция под воздействием цифровых инструментов, какие стимулы существуют для улучшения бизнес-климата в столице, а также поделились лучшими кейсами.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.

Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

