Международный детский пресс-центр программы «Футбол для дружбы» 2019 начал свою работу

32 юных журналиста из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки сформировали в этом году состав международного детского пресс-центра «Футбола для дружбы». Они будут освещать финальные мероприятия седьмого сезона программы и участвовать в подготовке материалов совместно с международными и национальными СМИ.

Работа в Международном детском пресс-центре будет идти по четырем основным направлениям. Юные журналисты будут создавать новости, фото- и видеоконтент, а также посты для блогов и социальных сетей. Подготовленные материалы будут размещаться на официальном сайте и в социальных сетях программы.

Перед поездкой в Мадрид юные журналисты смогут посетить штаб-квартиры медиа-партнеров программы в своих странах, где они познакомятся с работой редакций и телестудий.

В рамках финальных мероприятий ребята смогут пройти мастер-классы от профессиональных корреспондентов и применить новые знания во время работы на Международном форуме «Футбола для дружбы» и на Чемпионате мира по «Футболу для дружбы».

Их материалы попадут в онлайн-газету программы, которая выпускается с 2017 года и состоит в т. ч. из новостей, интервью, колонок, личных историй. В этом году итоговый номер выйдет 2 июня на официальном сайте «Футбол для дружбы».