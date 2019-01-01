Международный детский пресс-центр программы «Футбол для дружбы» 2019 начал свою работу
32 юных журналиста из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки сформировали в этом году состав международного детского пресс-центра «Футбола для дружбы». Они будут освещать финальные мероприятия седьмого сезона программы и участвовать в подготовке материалов совместно с международными и национальными СМИ.
Работа в Международном детском пресс-центре будет идти по четырем основным направлениям. Юные журналисты будут создавать новости, фото- и видеоконтент, а также посты для блогов и социальных сетей. Подготовленные материалы будут размещаться на официальном сайте и в социальных сетях программы.
Перед поездкой в Мадрид юные журналисты смогут посетить штаб-квартиры медиа-партнеров программы в своих странах, где они познакомятся с работой редакций и телестудий.
В рамках финальных мероприятий ребята смогут пройти мастер-классы от профессиональных корреспондентов и применить новые знания во время работы на Международном форуме «Футбола для дружбы» и на Чемпионате мира по «Футболу для дружбы».
Их материалы попадут в онлайн-газету программы, которая выпускается с 2017 года и состоит в т. ч. из новостей, интервью, колонок, личных историй. В этом году итоговый номер выйдет 2 июня на официальном сайте «Футбол для дружбы».
Также в рамках седьмого сезона юные журналисты получат возможность поработать с ведущими международными СМИ в качестве внештатных корреспондентов. Многие ребята уже имеют богатый опыт такого сотрудничества и были приглашены к участию в программе как лучшие Юные журналисты мира предыдущих сезонов.
Так, представитель от Сирии Язан Таха, обладатель титула самого юного футбольного комментатора в мире и ведущий футбольных матчей на телеканале BienSport, станет комментатором чемпионата мира по «Футболу для дружбы».
14-летний юный посол из Индии Ананья Камбодж, в 2017 году принимавшая участие в финальных мероприятиях в Санкт-Петербурге в роли ведущего юного журналиста, по возвращении на родину написала книгу о Девяти ценностях программы. Презентация книги состоялась в рамках Международного форума «Футбола для дружбы» в прошлом году.
«Я очень рад принять участие в работе Международного детского пресс-центра программы «Футбол для дружбы». Это позволит мне развивать свои журналистские навыки, а также завести новых друзей по всему миру, потому что в будущем я планирую стать настоящим профессионалом. Уверен, что мы получим огромное удовольствие от освещения финальных мероприятий в Мадриде», – говорит Юный журналист из Австрии, 13-летний Марсель Кастенхубер.
Международный детский пресс-центр программы «Футбол для дружбы» знакомит детей с профессиональной средой спортивной журналистики и помогает получить опыт работы на международных мероприятиях. Количество участников детского пресс-центра будет равняться количеству сборных Чемпионата мира по «Футболу для дружбы» – 32. В этом году финальные мероприятия программы, в том числе основные события в рамках работы Международного детского пресс-центра пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня.
Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, МОК, футбольные федерации разных стран.... За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тысяч участников и приобрела свыше 4,5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.