Гильдии МТПП познакомились с японскими разработками лечения болезней сердца
О передовых кейсах в области выявления и лечения сердечно-сосудистых заболеваний рассказали на японо-российском медицинском семинаре. Мероприятие посетили представители компаний, которые входят в Гильдию производителей медицинских товаров и услуг и Гильдию по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).
В частности речь шла о самых последних методах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые уже успешно применяются в клиниках Японии.
Отметим, в России наиболее частыми причинами смертей являются именно болезни органов кровообращения и онкозаболевания. Японо-российский семинар, по мнению российских медиков, дал возможность полнее осмыслить варианты применения японских технологий в этой сфере.
Ранее НСН сообщала, что введение обязательной маркировки лекарственных препаратов и медицинских изделий, которая вводится на территории России уже с января 2020 года, вызывает сомнения у части медицинского сообщества. Эта проблема обсуждалась на Медицинском форуме «Развитие здравоохранения в России», организованном при участии Московской торгово-промышленной палаты.
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