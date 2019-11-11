Гильдии МТПП познакомились с японскими разработками лечения болезней сердца

О передовых кейсах в области выявления и лечения сердечно-сосудистых заболеваний рассказали на японо-российском медицинском семинаре. Мероприятие посетили представители компаний, которые входят в Гильдию производителей медицинских товаров и услуг и Гильдию по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

В частности речь шла о самых последних методах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые уже успешно применяются в клиниках Японии.