Галс-Девелопмент займётся сопровождением проекта Академия спорта «Динамо»

Компания «Галс Технический заказчик», входящая в группу компаний, которые объединяет Галс-Девелопмент, подписала договор с «Управляющей компанией «Динамо» на осуществление всех функций технического заказчика и полного сопровождения проекта, а также разработку проектной документации по объекту Академия спорта «Динамо».

Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс появится в рамках комплексной реконструкции территории стадиона «Динамо». Он находится по адресу: Ленинградский проспект, вл. 36. Наземная площадь объекта составит более 26,6 тыс. кв. м., подземная – 3,2 тыс. кв. м.

Президент Галс-Девелопмент, член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы» Виктор Адамов выразил уверенность в том, что спортивный комплекс обязательно станет местом притяжения москвичей и гостей столицы, а также – настоящим украшением города. Он также отметил, что проект Академия спорта «Динамо» стал вторым объектом в портфеле компании, который развивается в рамках fee development.