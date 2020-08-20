Галс-Девелопмент займётся сопровождением проекта Академия спорта «Динамо»
Компания «Галс Технический заказчик», входящая в группу компаний, которые объединяет Галс-Девелопмент, подписала договор с «Управляющей компанией «Динамо» на осуществление всех функций технического заказчика и полного сопровождения проекта, а также разработку проектной документации по объекту Академия спорта «Динамо».
Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс появится в рамках комплексной реконструкции территории стадиона «Динамо». Он находится по адресу: Ленинградский проспект, вл. 36. Наземная площадь объекта составит более 26,6 тыс. кв. м., подземная – 3,2 тыс. кв. м.
Президент Галс-Девелопмент, член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы» Виктор Адамов выразил уверенность в том, что спортивный комплекс обязательно станет местом притяжения москвичей и гостей столицы, а также – настоящим украшением города. Он также отметил, что проект Академия спорта «Динамо» стал вторым объектом в портфеле компании, который развивается в рамках fee development.
В Академии спорта «Динамо» на двух этажах разместятся зоны для командных видов спорта с трибунами, рассчитанными на тысячу 1000 человек, а также помещениями для проведения профессиональных соревнований. Кроме того, там появится гимнастический зал и зал хореографии с трибунами, зона ледовых видов спорта и зона единоборств.
Отметим, академия спорта «Динамо» - это второй проект Галс-Девелопмент, в котором компания выступает в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года «Галс» ввел в эксплуатацию МФК «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте. Особенностью проекта стала шестиэтажная спортивная волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей. Арена соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB и стала тренировочной базой для спортивного общества «Динамо». Площадь проекта «Матч Поинт» составляет около 206 тыс. кв. м. В составе – здание из четырех секций переменной этажности от 13 до 28 этажей на 1551 апартамент. Собственная инфраструктура проекта дополнена административно-офисным зданием и коммерческими площадями на первых этажах, которые оборудованы отдельными входными группами.
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