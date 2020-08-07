Бизнес-парк «Искра» признан лучшим строительным проектом в Москве

«Приоритетным принципом нашей работы является интеллигентный девелопмент. Из года в год мы стремимся к тому, чтобы гармонично интегрировать новое строительство в историческую архитектурную канву столицы. Для нас участие в конкурсе – это возможность получить обратную связь от города, подвести своеобразный итог и учесть полученные результаты в будущих проектах. Благодарим жюри конкурса и жителей Москвы за высокую оценку нашей работы», – рассказал вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Андрей Мухин.

Бизнес-парк «Искра» возведен в составе МФК «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Проект введен в эксплуатацию в 2019 году. Общая площадь здания, выполненного по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH, составляет более 70 тысячи «квадратов», арендопригодная площадь – свыше 55 тысяч «квадратов».

На первых этажах предусмотрена развитая инфраструктура для комфортной работы – кафе, рестораны и магазины. Подземный паркинг и прилегающая территория оборудованы зарядками для электрокаров. Арендаторам предлагаются помещения наиболее востребованных метражей – от 3 до 5 тысяч «квадратов».

Премиальный многофункциональный комплекс «Искра-Парк» располагается в престижном деловом районе Москвы – в десяти минутах от центра города, площади Белорусского вокзала и Тверской улицы. Данное местоположение обеспечивает удобный и быстрый выезд на Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект, а также в аэропорт «Шереметьево». В пешей доступности от комплекса находятся станции метро «Динамо» и «Петровский парк». Квартал включает в себя жилой корпус, состоящий из десяти секций переменной этажности от 9 до 17 этажей, на 772 апартамента площадью от 40 до 129 «квадратов».

Проекты «Галс-Девелопмент» неоднократно были отмечены конкурсом «Лучший реализованный проект в области строительства». В 2015 году здание «Центрального Детского Магазина на Лубянке» стало финалистом премии в номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования».

В 2016 году историческое здание XIX века в составе ЖК Wine House было признано победителем в той же номинации. В 2018 году элитный комплекс «Театральный Дом» признан победителем в номинации «Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования».



