Бизнес-парк «Искра» признан лучшим строительным проектом в Москве
Бизнес-парк «Искра, построенный компанией «Галс-Девелопмент», признан победителем конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства 2019» в Москве. Конкурс проводится департаментом градостроительной политики Москвы с 2000 года.
Бизнес-парк отмечен дипломом в номинации «проект строительства офисных зданий и деловых центров». В пользу объекта было отдано более 22 тысяч голосов на сайте проекта «Активный гражданин». Всего в 2020 году на участие в конкурсе было подано более 100 заявок в 12 номинациях. Церемония награждения победителей состоялась 5 августа в Белом зале мэрии Москвы, награды вручал мэр города Сергей Собянин.
«Приоритетным принципом нашей работы является интеллигентный девелопмент. Из года в год мы стремимся к тому, чтобы гармонично интегрировать новое строительство в историческую архитектурную канву столицы. Для нас участие в конкурсе – это возможность получить обратную связь от города, подвести своеобразный итог и учесть полученные результаты в будущих проектах. Благодарим жюри конкурса и жителей Москвы за высокую оценку нашей работы», – рассказал вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Андрей Мухин.
Бизнес-парк «Искра» возведен в составе МФК «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Проект введен в эксплуатацию в 2019 году. Общая площадь здания, выполненного по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH, составляет более 70 тысячи «квадратов», арендопригодная площадь – свыше 55 тысяч «квадратов».
На первых этажах предусмотрена развитая инфраструктура для комфортной работы – кафе, рестораны и магазины. Подземный паркинг и прилегающая территория оборудованы зарядками для электрокаров. Арендаторам предлагаются помещения наиболее востребованных метражей – от 3 до 5 тысяч «квадратов».
Премиальный многофункциональный комплекс «Искра-Парк» располагается в престижном деловом районе Москвы – в десяти минутах от центра города, площади Белорусского вокзала и Тверской улицы. Данное местоположение обеспечивает удобный и быстрый выезд на Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект, а также в аэропорт «Шереметьево». В пешей доступности от комплекса находятся станции метро «Динамо» и «Петровский парк». Квартал включает в себя жилой корпус, состоящий из десяти секций переменной этажности от 9 до 17 этажей, на 772 апартамента площадью от 40 до 129 «квадратов».
Проекты «Галс-Девелопмент» неоднократно были отмечены конкурсом «Лучший реализованный проект в области строительства». В 2015 году здание «Центрального Детского Магазина на Лубянке» стало финалистом премии в номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования».
В 2016 году историческое здание XIX века в составе ЖК Wine House было признано победителем в той же номинации. В 2018 году элитный комплекс «Театральный Дом» признан победителем в номинации «Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
877 тыс.+5 241 / сут.
Умерли
14 725+119 / сут.
Выздоровели
684 тыс.+7 235 / сут.
- Путин впервые обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске
- Следствие не стало вызывать главу МВД Колокольцева свидетелем по делу Голунова
- 45 дней. Трам подписал указ о запрете покупки TikTok
- На губернаторские кресла метят 73 кандидата. В ЦИК рассказали о регистрации на сентябрьские выборы
- Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru